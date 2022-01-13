全球晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會落幕，2022年資本支出衝上400～440億美元，創造大驚喜，高盛證券基於對台積電極度看好，不僅調高股價預期至1050元，還考量台積電對台股帶動效用，把2022年加權指數高點估值由19500點拉上21000點，刷新外資看台股紀錄，展現正港愛台灣決心。

事實上，台積電法說會登場前半個月左右時間起，便陸陸續續有外資券商調高對台積電本季、2022年全年財務預測值，包括花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志、凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀等指標外資圈名師，早就先展開一輪調升潮。

有意思的是，台積電法說會的激情程度超越樂觀派外資想像，凱基投顧法說會後將股價預期由970元，再調升至1020元，與高盛的1050元相互輝映，大型研究機構看台積電新共識自此確立。外資圈人士說，台積電營運成績單、展望均優於市場預期，就算股價在法說前先發動，強悍成長願景料將提供股價更多動能，台積電股價刷新歷史高點可期；台積電ADR於13日開盤即大漲。

將時間拉長來看，花旗環球證券最近重申看好台積電2024年的營收將較2020年多出一倍，這已是多頭派指標。若進一步從台積電淨利層面來看，根據高盛所做財務預期，台積電至2024年，一年賺進的淨利將超過兆元，是台股中令人難以忽視的亮眼紀錄。

另外，台積電在法說會上也數度強調5G與高效能運算（HPC）帶來的貢獻，以賽亞調研（Isaiah Research）認為，蘋果與HPC相關訂單2022年可能分別占5奈米製程總產能的45～50％與15～20％。華興資本證券則基於台積電更上層樓的成長目標，搭配優異產業能見度，將推測合理股價升上910元。