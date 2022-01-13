「英國廣播公司」（BBC）13日報導，與美國前總統川普（Donald Trump）同為共和黨最大咖之一的聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell），公開痛批總統拜登（Joe Biden）行為「配不上總統地位」，因為拜登以激烈言詞宣稱要修改參院議事規則，讓法案只須過半而非60%議員支持便能通過。

目前擔任共和黨參議院領袖的麥康奈12日表示，他認識拜登多年，並對其相當敬重，但他「認不出昨天站在演講台上的那個人」，稱拜登當時的發言「顛三倒四、不正確且配不上他的總統地位」，因此參議院「有責任保護這個國家」。

根據美國聯邦參議院議事規則，就算法案本身只需過半即可通過，但仍需要獲得100席議員中的60席同意，才能終結對該法案的辯論並進行正式表決，讓大多數法案皆須60%議員支持才能通過，俗稱「費力把事拖」（filibuster）。

這導致民主黨雖在參眾兩院都佔據優勢，卻遲遲無法通過拜登力推的投票權改革等法案，讓拜登11日在亞特蘭大發表「激烈」演說，將反對投票改革者比喻為南北戰爭中的「種族隔離支持者與叛軍」，自己的支持者則是「民權領袖和廢奴主義者」，並稱有意修改「費力把事拖」規則，讓未來議案只須過半就能通過。

麥康奈指出，拜登為得到他想要的東西，不惜公開將半數參議員和數以百萬計的美國公民稱作「種族主義者」，正好證明參院須繼續維持現行規則，作為對總統權力的制衡。就連拜登政治盟友、民主黨參院黨鞭（該黨於參院位階第2高者）杜賓（Dick Durbin）也承認，拜登的言詞「可能有點過分了」。