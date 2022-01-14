路透社報導，德國聯邦資訊安全局（BSI）發言人今天表示，並未發現任何證據顯示中國手機大廠小米製造的手機具有審查功能。

立陶宛國防部國家網絡安全中心去年9月提出報告，指小米在歐洲販售的旗艦機種內建功能，得以偵測和刪除「解放西藏」、「台灣獨立萬歲」和「民主運動」等字眼。

德國聯邦資訊安全局在這些指控發出後，展開了數月調查。

聯邦資訊安全局的前述發言人說：「結果是，本局並未發現任何須要進一步調查或採取其他應對措施的異常狀況。」（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110113