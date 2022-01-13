台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投開票結果，最終罷免未過門檻、補選則由民進黨林靜儀勝出。若加上12月舉行的四大公投，民進黨已取得6連勝，也讓外界開始討論，後蔡英文時代，該怎麼形容蔡英文總統兼黨主席才適當。對此，「台灣民意基金會」董事長游盈隆13日表示，他的答案竟然是「蔡英文2.0」。

游盈隆13日晚間在臉書發文指出，經過這陣子四大公投、中二補選、以及罷昶投票，究竟應該怎麼形容蔡英文總統兼黨主席才適當？才貼切呢？他的答案竟然是：「蔡英文2.0」。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆。(圖/本報資料照)

游盈隆指出，因為身為過去五年又八個月的台灣最高領導人，如果說蔡英文1.0指的是她為所欲為，那麼蔡英文2.0指的就是她予取予求，從「為所欲為」進化到「予取予求」。這是一種描述性定義，和賴副總統兩年半前的主觀期許不同。「為所欲為」不等於「予取予求」，前者指的是一種主觀的態度、風格或人格特質，後者指的是一種客觀的能力，一種改變事物狀態的能力，根據定義那就是「政治權力」，而且是巨大的政治權力。因為擁有了這種足以令敵人、對手或屬下心驚、生畏、甚至戰慄的權力，才稱的上「蔡英文2.0」。

游盈隆分析，主觀上想為所欲為，客觀上不一定做得到，這是蔡英文1.0，是過去式；主觀上想為所欲為，客觀上也做得到，這是蔡英文2.0，是現在式。問題是，國家最高領導人掌握那麼大的權力和影響力，是好事嗎？尤其是在缺乏有效的權力分立與制衡狀態下。

游盈隆並提到，幾天前，台北市長柯文哲感慨地說：「民進黨太壞，國民黨太笨，民眾黨太弱」，道出了「非關鍵少數」小黨的心酸與無奈。而最大在野黨國民黨最近則是兵敗如山倒，黨內湧現憤怒與絕望，黨主席朱立倫淪為箭靶，空有38席立委和14席都、縣、市長，加上幾百席都、縣、市議員，卻彷彿像空氣一樣，讓執政黨如入無人之境，為所欲為，予取予求。

游盈隆另指出，民進黨方面，連過六關，黨政高層眉飛色舞，基層樂不可支，但高興不會太久，因為黨內6都16縣市徵召/提名在即，有意參選者如熱鍋上的螞蟻，「皇帝不急，急死太監」，焦慮地等待蔡總統兼黨主席經密室政治後的關愛眼神，這個年肯定不好過。

最後，游盈隆直言，蔡英文此刻黨、政、軍、特、媒體、網軍大權在握，民進黨史上第一人，更深夜靜，會不會油然而生一種「前不見古人，後不見來者，念天地之悠悠，獨愴然而淚下」的莫名情懷？惟，手中握有至高無上的權力時，該如何使用？是要福國利民，還是禍國殃民？其實，正是考驗國家最高領導人品性道德與胸襟氣度的時候。