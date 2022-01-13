我國駐印度代表處於13日新增8名人員確診，症狀多屬輕微，均已經立即依照印度政府相關防疫規定進行居家隔離。駐處並再次進行館舍全面清潔消毒。
外交部指出，印度疫情因Omicron變種病毒株擴散迅速，近日確診人數快速增加；印度政府已提升疫情警戒，並實施包括宵禁等多項疫情管制措施。
外交部將隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以確保同仁及員眷的健康，維持核心業務的推動，並提醒旅印度國人落實防疫相關規定，注意自身健康安全。
我國駐印度代表處於13日新增8名人員確診，症狀多屬輕微，均已經立即依照印度政府相關防疫規定進行居家隔離。駐處並再次進行館舍全面清潔消毒。
外交部指出，印度疫情因Omicron變種病毒株擴散迅速，近日確診人數快速增加；印度政府已提升疫情警戒，並實施包括宵禁等多項疫情管制措施。
外交部將隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以確保同仁及員眷的健康，維持核心業務的推動，並提醒旅印度國人落實防疫相關規定，注意自身健康安全。
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