桃園群聚案不斷延燒，衍生出的聯邦銀行群聚案更是遍地烽火，不斷傳出有新的相關確診個案，加上連日來境外移入案例也持續飆高，讓醫護壓力相當龐大，指揮官陳時中雖保證防疫物資無限量供應，但仍引發質疑，對此就有醫師表示，其實重點不在防疫物資，而是第一線醫護士氣都快消耗光了。

PTT知名人物Tosca為外科名醫洪浩雲同學，同樣也是一名醫師，他在八卦版回文表示，台灣現在疫情狂燒，重點其實不是防疫物資，而是2年下來，第一線醫護士氣已經快被消磨光，不是2020年或去年5月中本土大爆發那時決一死戰的氣魄了。

Tosca說，上一波疫情來的時候，許多醫護根本不敢回家休息，就怕把病毒帶給家人，萬一確診，家人也會被連累隔離14天，於是乾脆住外面，也因此許多飯店提供警消醫護免費旅館，還有外科醫師住房疫旅館，為了打發時間，砸700萬在手遊《天堂M》上。

Tosca表示，許多「海龜」回台隔離14天就快抓狂了，何況是第一線醫護這種長時間有家歸不得，難道要在防疫旅館住上一個月甚至半年？下場就是湧現離職潮，雙北加起來超過350人求去。

Tosca語重心長表示，民眾口口聲聲要嚴守、清零，但如果第一線醫護都放棄離職了，還管你零不清零，「打仗打太久，士兵到最後士氣自然會掉光，那接下來怎麼辦，我也不知道要怎麼解決」。