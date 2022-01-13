《商業內幕》（Business Insider）報導，雖然美國海軍是拜登政府於印太對抗中國大陸部隊的主力，但在面對「灰色地帶」（Gray-zone）戰術時，美國海岸防衛隊正在執行海軍「無法完成的任務」。

根據報導，美國海岸防衛隊「穆洛號」遠洋巡邏艦（WMSL-755）2021年10月才結束為期102天的印太部署，期間與位於東海和南海的美國盟友及夥伴共同活動，其中包括台灣單位，並公開於台灣海峽航行，讓中國大陸「相當激動」；另外，海岸防衛隊還於2021年夏季在關島部署3艘新巡邏艦，強調當地是該軍種的「前進作業節點」。

美國海岸防衛隊司令舒茲（Karl Schultz）上將在談到「穆洛號」部署時表示，該軍種雖然數量不多，但做出「相當大的貢獻」；海岸防衛隊太平洋地區指揮官麥克亞力斯特（Michael F. McAllister）中將則指出，其任務與美國海軍不同，主要為海上執法、搜救、預防與應對汙染事件、人道援助等。

美國正推進「整合性全領域海權」（Integrated All-Domain Naval Power）概念，該概念要求美國海軍、陸戰隊和海岸防衛隊進行更深層的合作，以在能力、角色、裝備技術投資等方面達成互補，讓美國海洋影響力進一步提升。而海岸防衛隊正是因應中國大陸「灰色地帶」戰術的要角，因為美國海軍全副武裝的強大戰艦，很難在不引發情勢升級下，嚇阻「海上民兵」等非軍事單位。

不過舒茲也指出，海岸防衛隊正被要求執行愈來愈多類似的海外任務，同時面臨大規模船艦更新需求，但預算卻未獲得增加，呼籲國會給予足夠資金，確保該軍種有能力執行所有任務。