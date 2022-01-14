台灣政壇過去半年來，經歷過罷免、四大公投、台中補選、台北市立委林昶佐罷免案，3大政黨的網路聲量也悄悄出現變化，輿情觀測網站《TPOC台灣議題研究中心》觀察發現，近半年來民進黨、國民黨、台灣民眾黨3黨聲量約為55%、35%、10%，顯示台灣民眾黨在網路空戰上有一定影響力。此外，該網站也一併公布藍營支持者，最常造訪的政治人物粉專排行，國民黨主席朱立倫在此次調查中位居第3名。

國民黨、民進黨、台灣民眾黨，網路聲量趨勢圖。(圖/翻攝自 TPOC台灣議題研究中心網站)

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析去年公投結束至今，臉書上政治立場親藍的百餘個粉絲專頁，找出逾1.6萬則曾留下負面情緒、表達不滿的留言，彙整其中超過9千個臉書ID，並進一步以該資料分析這些ID最常留言造訪、參與討論互動的政治人物粉專。

網路數據結果揭露，在國內政壇多位重要政治人物的粉專中，藍營支持者到前高雄市長韓國瑜臉書留言的數量，佔全部留言數28.55％；而去年9月曾與朱立倫競爭黨主席的張亞中比例也不少，佔整體14％，顯示他頻繁接受媒體訪問、聲援公投和罷昶造勢獲得矚目，「張亞中現象」未消退。

《TPOC台灣議題研究中心》續指，此外，雖外藍粉聚集在朱立倫粉專的比例也不低，約佔整體13.44％，排名第三，然而多數輿情內容都以罵聲居多；至於第四名，則是擁有媒體資源的中廣董事長趙少康，因時常針砭時事、敢言批評執政黨深獲藍營支持者吹捧，比例約佔整體的9.76％。非國民黨籍的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也入榜，排名第五，藍粉在柯粉專的留言互動數，佔整體藍粉留言量的6.63％。

而值得注意的是，事實上，從國內主要政黨民進黨、國民黨、台灣民眾黨的網路聲量趨勢可以發現，近半年內民眾黨曾在本土疫情嚴峻的7月達18％的聲量高峰，公投期間因兩黨對決角色被淡化，聲量跌至6%左右，近期則回升至8%。整體而言，近半年綠藍白3黨聲量約為55%、35%、10%，顯示台灣民眾黨在網路空戰上有一定影響力，尤其柯文哲的發言屢屢能成為媒體關注焦點，這幾場選戰下來，證明藍軍空戰處於弱勢挨打狀況，若在適當議題能與民眾黨相互呼應、加深藍白連結，雖兩者相加的聲量仍不及民進黨，但至少有望與其相抗衡。