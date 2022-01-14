由桃機群聚衍生的聯邦銀行群聚案，13日晚間再度新增1名確診者，為行員舉辦年終聚會的西堤餐廳工讀生，Ct值22.5，衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離。而遭隔離行員也透露心聲，在得知確診當下十分錯愕，沒想到Omicron變異株威力這麼大。

根據《聯合新聞網》報導，一位資深行員表示得知確診當下，第一時間最強烈的想法就是「怎麼這個新變種病毒這麼厲害，威力這麼大」，對自己與家人的生活因此被打亂很無奈，只能調整自己，保持正向心態，希望一切風波儘快結束，未來會更積極勸導客戶遵守防疫，因為Omicron病毒真的是太強了。

根據桃園市政府疫調，聯邦銀行群聚源頭可追溯到確診居服員，研判日前到銀行開戶時傳染給行員，加上分行恰好舉辦年終餐會，導致同事間交互感染，13日晚間已有13名銀行員工、1名員工家人、1名工讀生確診，傳播鏈累計15人。

桃園市衛生局王文彥也分析，銀行員工會有多人確診，「餐廳聚餐」占了很大因素，也認為疫情傳播速度出乎意料之外，與過去「一個傳一個」感染模式不同，已擴大居隔對象為有症狀發病前5天視為可傳染期。