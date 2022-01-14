2003年6月2日，陳瑞欽涉嫌殺害陳女命案過程重建，陳嫌演示掐死陳女的情節。（中時料照 葉明憲攝）

堪稱是國內「殺人魔」的陳瑞欽，自1985年第一任妻子離奇自病床摔下死亡後，13年間，家中第二任妻子及3個兒子也接連意外死亡，且生前都曾投保鉅額保險金，收益人都是陳瑞欽。直到2000年保險公司起疑向立委檢舉，警方在2003年破獲陳瑞欽性侵及強盜殺害陳姓女子，才掀出這些駭人聽聞的陳年命案。陳瑞欽連續殺害5親人，因兩度獲減刑逃過死刑，但性侵殺人案仍被判死刑確定，並在2013年4月遭槍決伏法。

「全案涉及5條人命，分開來看一點問題都沒有，但合起來看卻又『奇奇怪怪』，因為死者生前投保的鉅額保險金受益人都是陳瑞欽」，曾經指揮調查陳瑞欽案的檢察官顏榮松記憶深刻。

陳瑞欽上尉軍官退役後，曾在中油嘉義油庫任工程師，後轉任嘉義縣新港鄉公所職員。在同事眼中，工作很認真，給人忠厚老實印象的陳瑞欽，很難想到他竟狠心奪走5名親人的生命。

1985年，陳瑞欽第一任妻子曾碧霞在家中被脫落的吊扇砸傷腳，陳將她送醫住院治療，當年1月7日凌晨，陳瑞欽慌慌張張地衝下樓告訴護士，妻子從病床上摔下來，醫護人員趕到病房查看時，曾女已經沒有氣息。曾女生前分別在3家保險公司投保，其中一家事後理賠200萬元給受益人陳瑞欽。

陳瑞欽在1986年與育有一子的國小老師王淑嬰結婚。一年多後，王女發現與前夫所生的15歲兒子狀況有異，送醫急救後仍宣告不治，獲理賠保險金約800萬元，也由陳瑞欽領取。

1995年7月，陳瑞欽親生的15歲兒子陳建宏疑似遭人撞傷，送醫救治後情況好轉，不料，出院回家隔天在家中昏迷，再送醫時已無生命跡象，最後宣告不治，陳瑞欽再獲理賠700多萬元。

隔年，陳瑞欽第二任妻子王淑嬰，開車失控撞上護欄，腦部挫傷死亡，王女向5家保險公司投保，獲理賠800多萬元，另有公保理賠100多萬元及一棟房子，也都由陳瑞欽繼承。

陳瑞欽再1997年娶了第三任老婆，並收養與前夫所生的一對兒女，後來兒子也意外死亡，當時陳瑞欽告訴醫生兒子是發生車禍，再獲得1000萬元保險金。陳家先後過世的5名親人，當時全部以意外死亡結案，陳還曾告訴檢察官他家是「對沖喪」，算命的說他的家人會連續遭到意外。

或許是冥冥之中注定陳瑞欽躲不過法律的制裁，終將得到報應，警方在2003年5月破獲陳瑞欽以安眠藥迷昏一名剛認識的陳姓女子，再載到南投山區性侵、強盜財物後，用石頭重擊陳女後腦，推下山崖致死。加上保險公司的檢舉，陳瑞欽才透露出自己連續殺害兩任妻子、3個兒子詐領保險金的駭人聽聞過程。

檢警調查，陳瑞欽因嗜賭六合彩，欠下大筆債務，謀殺5名親人共詐得4400多萬元保險金。但陳瑞欽事後因兩度獲減刑逃過死刑，均被判刑20年。不過，最高法院認為陳瑞欽為詐領保險金，殺害前後任妻子、兒子，視生命如草芥，素行極盡凶殘；認識陳姓女子僅兩天，竟再次因貪圖陳女財物性侵殺人，手段凶狠、泯滅天良，犯後更無悔悟之心，實在是罪無可逭，判處陳死刑定讞。