「2022台灣燈會在高雄」橫跨愛河灣、衛武營雙場域，超過180件作品、200組精彩節目的規模，也讓燈會期待值升到最高點。展現創意美學的各項作品值得一遊再遊，雙場域之間的交通重要性不言而喻，又需因應後疫情時代，高市府以大家已養成習慣的「掃碼(QR CODE)」實聯制為發想起點，推出全國首創「燈會碼」。

快至台灣燈會防疫平台註冊預約燈會碼，前20萬名加購五行暢遊碼還送可愛虎爺小提燈。

「燈會碼」讓遊客一碼在手，滿足防疫實聯制的要求，還同時享有交通、活動、消費三大服務，遊客可以先上「台灣燈會防疫平台」註冊後免費取得「燈會碼」，就能線上預約燈會限定作品、展演活動，之後便可於現場直接掃碼快速通關；也可再加購「五行暢遊碼」優惠方案，先前取得的「燈會碼」就會進化為交通PASS，24小時只要99元就可以無限次搭乘捷運、輕軌跟高雄市公車，也可享有騎乘Youbike及搭渡輪優惠，全方位整合五種運具。

前二十萬名購買「五行暢遊碼」的民眾，還能獲得只送不賣的虎爺小提燈「大吉虎」，由交通部觀光局委託設計，將傳統虎爺威猛外型轉變成外表圓滾、溫和且平易近人的可愛樣貌，大大的虎掌寫著「大吉」和「大利」，祭祀虎爺的供品也做成可愛的小配件，在疫情尚未完全平歇的今日，給人精神上滿滿的療癒及安心感。

後續「燈會碼」更會連結千餘家在地商家感恩推出的超值優惠折扣，憑藉這一碼在手，除了逛燈會，還能去旗津大啖海鮮與番茄切盤、或到美濃吃粄條、田寮吃土雞，又能輕鬆暢玩蓮池潭、西子灣、崗山之眼等知名景點，讓你高雄玩到瘋，暢遊這個見證高雄成為兼具智慧及創意美學之偉大城市的「新燈會」。

裝置藝術「巨人的夢幻花園」比人高出2到3倍的巨人花園現身駁二碼頭，巨大造型與奇幻繽紛的燈光設計突破想像，成為IG打卡熱點。(攝影/Carter)

燈會聞香版 精彩作品搶先看

走在駁二特區，灣岸映入眼簾的，是一片巨型的夢幻花海。澳洲團隊Amigo&Amigo製作的「巨人的夢幻花園」54朵比人還高的巨型喇叭花，搭配白天、黃昏到夜晚的景色，呈現奇幻斑斕的燈光設計，穿越花海中彷彿來到巨人國度，花朵間還會傳出悠揚旋律，有如童話般的氛圍，讓路過人群舉起手機拍不停。

「大海怪幻想曲」八隻觸手串連著八只鐵桶做成的大鼓，組成一隻蒸汽龐克風格的巨型海怪，是具有互動性的燈光裝置藝術。(攝影/Carter)

「大海怪幻想曲」八隻觸手串連著八只鐵桶做成的大鼓，組成一隻蒸汽龐克風格的巨型海怪，長達100公尺的LED燈條在夜空下發散光芒，只要一打鼓作品就會發光，散發歡樂童趣。另外由英國與德國藝術家打造的「手機人生Absorbed by Light」長椅上出現低頭滑手機的人型塑像，臉上反射著手機發出的藍光與各種表情。作品中間的空位，邀請觀眾走入作品，成為藝術的一部分。此外台灣藝術家李文政以各式招牌為靈感打造的「台灣夢」，熟悉的鷹架和霓虹招牌透過燈光投射映照，濃縮時代樣貌，創作出散發道地台灣味的生活光境。

「手機人生」長椅上出現低頭滑手機的人型塑像，作品中間的空位，邀請觀眾走入作品，成為藝術的一部分。(攝影/Carter)

位於駁二蓬萊區旁的哈瑪星百年鐵道，2018年備受好評的「哈瑪星光任務」也於燈會期間重啟。弧型鐵軌上安裝上萬顆LED燈，夜晚在土地上點亮一條條優美的弧線，結合哈瑪星的鐵道歷史，予人穿梭時空的錯覺。此外結合開通的輕軌路線，行駛其間的列車也將成為流動風景之一。

駁二藝術特區_臺灣夢。(圖片提供/高雄市政府文化局)

精彩活動迎接嶄新一年

今年「台灣燈會在高雄」不但時間延長，涵蓋的藝文領域也更廣泛，平行展《貨櫃藝術節》以高雄港最具代表性的貨櫃為媒介，今年亦配合燈會結合燈光藝術，邀請世界藝術家揮灑創作，讓貨櫃化為海上閃爍的藝術繁星。駁二大勇區展覽「迎光Enlight」與「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」也以光為題，或是透過燈光投射帶來不一樣的藝術表現，而這些平行展也都會同步至燈會結束。

曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以光為媒介，鐵道為載體，在夜晚大地呈現優美光弧。(攝影/Carter)

由好日文化有限公司與《拚場藝術撞擊》團隊創作的燈會平行展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」運用當代藝術重新面對在地歷史，說一段旗津臺灣無名戰士紀念碑的故事。(圖片提供/高雄市政府文化局)

此外高雄藝術展演重鎮，同時也是主會場之一的衛武營，同步推出「新春燈會系列」，到2月底接連推出表演節目、熱鬧市集和體驗活動，祈福大鼓及舞龍舞獅跑跳全場、全台首創布袋戲川劇變臉及木偶360度快速耍花槍藝曲逗熱鬧，福虎生風的藝文匯演鬥陣迎新春。精彩表演還包括「羅大佑X簡文彬X彭佳慧 跨樂衛武營音樂會」、9m88「暫時集合」及春美歌劇團等，在燈會期間為民眾帶來全方位的感官沉浸。

本文作者：李瑰嫻