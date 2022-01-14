許多民眾時常透過ATM提款機提領現金或進行轉帳、存款等金融服務，一名網友表示，自己從提款機領完錢後，並沒有清點一次的習慣，但有同事遇過提款機少給一張的狀況，因此詢問大家領完錢是否都有再次清點的習慣，許多人都表示一定會重新點，有問題可以打電話聯絡銀行，此外，有過來人分享遇到提款機吃錢的經驗，當下打電話通知銀行，馬上就補進來了。

該名網友在《PTT論壇》上以「從提款機領到錢會再數一次嗎」為題發文表示，自己領完錢並不會重新點一次鈔，主要是擔心後面有人在等感覺不太好，加上有些提款機設在銀行外，直接點鈔怕被搶劫，但同事曾發現機器少給一張紙鈔，所以相當好奇大家領完錢會不會重新點一次。

文章引起熱烈討論，許多人表示，自己有重新點鈔的習慣，「會啊，能檢查就檢查」、「銀貨兩訖，不管從哪邊拿到錢都會自己點一次」、「一拿到就點，有攝影機在拍可以存證」、「會，但是會走到旁邊，怕點錢動作太明顯被搶。」

有網友也分享過去遇到少領現鈔的經驗，「少給沒有認賠這種事，提款機少給裡面就會有多，銀行會清點以及查看電腦，除非是你自己掉了」、「當下發現少則當下反映，沒發現則銀行端會積極查帳找失主」、「我曾經領一萬多當場數少一千，馬上打電話，晚上有補給我。」

不僅如此，有內行人表示，提款機會少給紙鈔多半是機器問題，或者鈔票太新導致黏鈔的狀況發生，「太新的錢會黏鈔」、「一定要檢查喔，有時候可能領個十萬，會突然少三千，機器問題」、「一定要，機器會漏。」

依據天秤座法律網資料，民眾提領現金時一定要對著攝影機數錢確認金額，若有誤應立即撥打提款機旁的電話，銀行通常會需要幾個工作天核對帳務，一般來說都可以把短少的金額要回來，但若銀行不願處理，民眾可以向銀行主民法第179條不當得利，請求銀行返還短少的金額。