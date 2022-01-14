吃完午餐就昏昏欲睡，好想趴下來小瞇一下。不過專家提醒，飯後趴睡可是非常傷身的！除此之外，飯後立刻運動、洗澡、泡湯、躺下，都會影響消化。因此飯後除了坐著之外，還適合甚麼動作？專家們提出建議。

●飯後輕伸展 喚醒肌群幫助消化

身心療癒瑜伽師王羽暄在《3分鐘鬆鬆筋膜․解痛伸展》指出，用餐完大概十分鐘後，可以做一些輕度的伸展，讓自已透過肌肉延展，活化血液循環，幫助頭腦清醒，更有助消化。她建議這些動作：

中午吃飽後，請試著這樣做。(圖片來源/王羽暄《3分鐘鬆鬆筋膜․解痛伸展》/幸福文化提供)

一、上下拉長

1. 站姿，腳與肩同寬。

2. 吸氣，雙手向上延伸拉長。

3. 吐氣，膝蓋蹲，雙手往下往後延伸，上下一組，共做五回。

二、左右側身延展

1. 雙手拉高過頭，右手拉左手腕，頭靠在右手臂上， 吸氣時骨盆往左邊推。

2. 再往下推到極限。

3. 吐氣，保持身體不動，骨盆再回正（身體還是側躺在手臂上），重複五回。換邊， 一樣重複五回。

中午吃飽後，請試著這樣做。(圖片來源/王羽暄《3分鐘鬆鬆筋膜․解痛伸展》/幸福文化提供)

三、抓手開蓋子

1. 保持手高舉過頭，回到右手拉左手腕，吸氣，身體往左上方打開來。

2. 吐氣，再回到正面，搭配呼吸重複這樣的循環五回。換邊， 一樣重複五回。

四、扶桌拉後背

1. 雙手打開與肩同寬扶在辦公桌的桌緣，上半身與地板平行延伸背部，停留八個呼吸。

(示意圖/Shutterstock)

●飯後半小時 微出汗散步可養胃

中醫師郭大維提到，日常養成散步的習慣，可以幫助消化、消除腹脹，還有助促進血液循環，因此用餐完半小時後，最適合散步。

至於散步的強度，郭大維中醫師建議，最好由慢而快，走30-60分鐘為宜，走到身體微出汗的狀態最好。散步時保持抬頭挺胸、小腹微收，雙臂自然擺動，盡量邁開步伐大步走。日積月累下來，就能看見增強下肢肌肉力、強腎補腰的正面作用。

(示意圖/Shutterstock)

●飯後聆聽音樂 平穩心情助減重

音樂家李明蒨表示，音樂與飲食關聯密切，以抒情、優雅、浪漫的樂曲做為用餐音樂營造氣氛，內在頻率與音樂接軌後，口味無形間就會改變，趨向攝取簡單健康的食物；和緩的音樂也能減緩進食速度，吃得慢就會吃得少，用餐有品質又不易過量。

除此之外，用餐後如果能夠聆聽自己喜愛的音樂，更有助穩定情緒，讓腸胃道消化更順暢。音樂也能讓人從昏沉中提振精神，非常適合飯後需要立刻匯聚精神工作的時機。