桃園群聚感染案已出現國小學童染疫，目前已知有學童檢驗陽性，桃園市長鄭文燦率先呼籲指揮中心開放7至12歲國小學童打疫苗。各界擔憂不能打疫苗的兒童，可能成為這波疫情的受害者；但因國內兒童染疫案例略增，醫師有較多案例可深入研究。有第一線的醫師注意到，兒童確診者雖較少發展為重症，但有不少症狀仍須留心。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在FB分享，美國針對兒童確診的分析。「在截至12月30日的一周內，美國兒科醫學會報告了超過 32萬5千多例兒童 COVID-19 病例。以西雅圖兒童醫院為例，西雅圖兒童醫院這段時間，兒童COVID-19檢測陽性率大約 是21% ，而這在 Delta 流行期間的平均水平約為1%。」而他也在文章中提到，兒童經常出現「哮吼」。如果是小小孩的家長，對此症狀應該不陌生！

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸醫師表示，確診兒童可能出現細支氣管炎的症狀，包括：咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、倦怠等都有，其中一項是「哮吼」。

因兒童的氣管較窄，痰容易卡在上呼吸道，造成「哮吼」；最明顯的症狀是咳嗽聲非常刺耳，低沉如野狗吠叫，令家長一聽難忘，也是醫師的診斷重點。

同步發生的症狀也有呼吸困難、喉嚨痛等。過去冬季經常發生融合病毒感染，這兩年因口罩覆蓋率高、國人勤洗手、衛生習慣良好，細支氣管炎反倒變得少見。顏慕庸醫師建議如果孩童出現感冒症狀，家長就該提高警覺、冷靜應對。