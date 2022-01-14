大環境的改變拉開了彼此間的距離，你有多久沒探望敬愛的長輩了？健康、平安成了親友間最大的祝福，畢竟長輩身體健康，才能看著兒孫長大，陪伴每個重要時刻，享受天倫之樂，而長輩的健康亦是兒女的福氣，因此，趁著年節將至，長輩健康的起手式就交給桂格及天地合補！

桂格特別選用國立故宮博物院的藏品—清．余省《百蝶圖》，作為禮盒的全新包裝/中時新聞網攝

「送禮」一直都是大學問，究竟要怎麼送才能既體面又送到心坎裡？今年桂格嚴選國立故宮博物院的藏品—清．余省《百蝶圖》，作為桂格禮盒的全新包裝。桂格養氣人蔘禮盒、桂格活靈芝禮盒系列上，可以看見活力飛舞的絢麗蝴蝶，象徵「福」蝶翩翩飛來，帶來蛻變新生的美好及喜悅，為收禮人增添祝福與好運，也讓送禮人既體面又有面子。

《桂格養氣人蔘》可為長輩補氣、提振好精神/中時新聞網攝

其中，《桂格養氣人蔘》精選整支人蔘，以中西合方共煮方式，萃取豐富的人蔘精華，能為長輩補氣、提振好精神，搭配蓮子、百合，配方溫潤少負擔，可以長期飲用。有了好精神及專注力，做事事半功倍，自信心及成就感也隨之增加，久而久之心情好了，身體也會健健康康。

《桂格活靈芝》可為長輩調節免疫、鞏固保護力/中時新聞網攝

此外，身體健康的根本之道即是免疫力，長輩除了要有良好的生活作息、健康飲食及運動習慣之外，額外補充保健品也是好方法。《桂格活靈芝》獲得國家健康食品免疫調節認證，含有珍貴靈芝多醣體可調節免疫，且靈芝本身溫和，適合多種體質飲用，天天喝鞏固保護力，讓原本的狀態更上一層樓。

《天地合補葡萄糖胺飲》能補充關鍵環節所需營養，行動力更加順暢/中時新聞網攝

長輩退休後，就是自己隨意規劃生活的日子。多數長輩會開始到處走跳，健行、爬山、環遊世界及陪伴兒孫放電玩耍，但前提是要有良好的身體狀態，因此及早保健非常重要！《天地合補葡萄糖胺飲禮盒》含龜鹿雙寶、葡萄糖胺、第二型膠原蛋白、鯊魚軟骨等中西關鍵成分，人體實證連續飲用2週，無論靈活度或運動強健度皆有所提升！

針對愛美的長輩，《天地合補官燕窩》是最佳首選/中時新聞網攝

疼愛長輩的方式百百種，今年春節就送上最珍貴的《天地合補官燕窩》。燕窩自古以來，即是取得不易的珍貴食材，而《天地合補官燕窩》是嚴選東南亞頂級燕窩，來自珍貴燕盞，以獨特工法精心燉製，留下燕窩最珍貴的營養成分，天天喝可以調整體質、養顏美容。最珍貴的人就獻上最珍貴的禮，真摯傳遞你對長輩的敬愛珍寵。

桂格及天地合補禮盒針對不同需求，推出大、小容量包裝，《桂格養氣人蔘》及《桂格活靈芝》有8入及19入裝，《天地合補葡萄糖胺飲》則有8入及18入裝，不同容量提供多元選購，但相同的是皆能給予健康最強後盾！

*桂格活靈芝菌絲體滋補液，榮獲健康食品免疫調節功能，根據動物及體外試驗結果顯示，有助於促進吞噬細胞活性。