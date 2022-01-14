為何「蛋蛋」遭受外力衝擊時，總讓廣大的男性「痛不欲生」？新光吳火獅紀念醫院泌尿科主治醫師林鉅棟醫師表示，男性睪丸的神經沿著睪丸動脈向下呈「網狀」分布，睪丸外的陰囊構造同樣分布著密度極高的神經。當睪丸受到外力壓迫或撞擊時，陰囊的皮膚神經與睪丸的網狀神經同時傳遞痛覺，造成明顯的疼痛感。

●哪些疾病易引起睪丸不適？

林鉅棟醫師表示，因睪丸疼痛求診的患者並不少見，其中常見的原因是泌尿道感染、攝護腺發炎所引起的「睪丸副睪炎」為主，細菌或病毒沿著輸精管入侵副睪或睪丸，容易導致發炎症狀；另一部分病人則是「精索靜脈曲張」造成。其他發生機率較低的原因，包括睪丸扭轉、疝氣、陰囊水腫，皆可能引起陰囊不適或疼痛感。

(圖/潮健康提供)

●睪丸疼痛恐噁心、下腹疼痛？ 睪丸扭轉會有哪些症狀？

男性睪丸疼痛時常會有腹部一併疼痛的感覺，林鉅棟醫師解釋，腹腔與睪丸的神經迴路為同一路徑，當睪丸產生疼痛、痛覺神經傳遞至腰椎與腹腔時，有可能引起嘔吐、噁心或下腹部不適感。當外力壓迫睪丸比如被球類擊中時，除了睪丸本身的疼痛，也會牽連下腹部引起疼痛不適。

林鉅棟醫師提醒，引發睪丸疼痛的原因眾多，必須針對症狀進行個別診斷。如果是細菌感染所引發的副睪或睪丸發炎，可尋求專業泌尿科醫師協助判斷，給予抗生素治療及冰敷。但如果為急性疼痛或外傷、外力引起，應盡速就醫接受陰囊超音波等檢查，確認是否有睪丸扭轉或睪丸破裂。尤其是睪丸扭轉，會引發突發性強烈單側疼痛，並伴隨紅腫、噁心、嘔吐或下腹牽引痛。

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●延誤就醫當心蛋蛋「整組壞死」？ 遇睪丸突發劇烈疼痛應儘速就醫

林鉅棟醫師表示，年輕男性及青少年發生睪丸疼痛要特別當心。過去曾有小男生因睪丸疼痛掛急診，雖然患者睪丸疼痛感不明顯，但已持續超過6、7小時。經超音波掃描發現睪丸構造呈現不規則的結構，手術中發現睪丸構造已完全壞死。

林鉅棟醫師提醒，男性在12-13歲後進入青春期階段，正處於荷爾蒙生長刺激睪丸發育時期，睪丸體積可能長大4-5倍之多。再加上睪丸的「提睪肌」收縮率增加，容易造成睪丸軸向改變，引發睪丸扭轉，最嚴重可能需要手術切除。年輕男性可能羞於表達睪丸問題，男性自身或是孩子的家長都應提高警覺。

林鉅棟醫師提醒，睪丸疼痛雖不至於影響勃起功能，但若情節嚴重且不及時治療，恐會使生育功能受損、精蟲品質不佳，進而引發不孕症。提醒男性，無論年齡大小，如果出現劇烈突發性睪丸疼痛應盡速就醫檢查，避免自行冰敷舒緩而延誤治療，掌握搶救「蛋蛋」的黃金治療時間。