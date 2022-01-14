過年期間不免搭車出遊或聚餐，但Omicron疫情來勢洶洶，如何能不影響與家人團聚，又能安心過個好年？

Omicron變異株的傳播力強，傳播速度是過去病毒的3倍，且無症狀和輕症比例偏高，容易使人失去警覺心，因此如何加強自保，同時也保護周遭親友，每個人在歡度春節假期時都該時刻留心。

台大醫院前感染科醫師林氏璧指出，有返鄉規劃、預計會和老人家見面的人，應該打滿疫苗，同樣地，老人家想見孫，也最好能夠完成打2劑疫苗，甚至符合追加劑間隔時間，最好第3劑也盡快打好，以免傳染給還不能打疫苗的兒童。

●返台國人做足檢疫 自主健康管理時也不接觸家人

衛生福利部南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，勤洗手、戴口罩、實聯制還是最基本且必要的防疫措施，若家人從國外返國，不僅居家檢疫期間，最好連自主健康管理時都盡量不與人接觸，「雖然自主健康管理可以戴口罩出門，但保險起見，建議最好還是別到處移動。」

美國毒物專家招名威則認為，Omicron變異株潛伏期相對較短，因此入境後的前7天大多能攔截到病毒，不過他提醒，一定要將返台家人的衣物及隨行物品統統洗淨、殺菌消毒，以免病毒附著在衣服和行李上，提高接觸傳染的機率。

至於美國建議口罩要升級成配戴N95口罩，廖嘉宏認為，目前還無法證實Omicron會透過空氣傳播，國內僅建議第一線醫師配戴，一般民眾戴醫療用口罩即可，若真的很擔心、且不怕戴N95口罩後會呼吸不適，戴了也無妨。前提是要能正確配戴，口罩邊緣不能留有縫隙，以免病毒隨著飛沫鑽進口罩，反而成為漏洞。

●出遊自駕、餐點避免桌菜 隨身必備酒精

無論是長途返鄉或是舉家出遊，切記隨身備好酒精乾洗手，如果家有老人、孩子或是免疫力較差的人，對於公共運輸的密閉空間有疑慮的話，廖嘉宏也建議自駕，並且注意指揮中心的公告，2級緊戒時同車家人不用配戴，但若升到3級，即使是一家人也要戴口罩。

至於用餐，台大兒童醫院院長黃立民指出，不要跟不熟的人聚餐，並且要注意家人健康，一旦有家人出現感冒症狀，就盡量避免接觸他人。餐點上最好選擇單人套餐形式、減少桌菜夾取時的飛沫風險，若非得點桌菜，一定要使用公筷母匙。

至於旅程中使用開放式座位，例如到超商裡稍作休息使用店內的餐桌椅時，由於這些桌椅不太可能在每次顧客離席時就重新消毒，不妨自備餐巾、酒精，將會觸碰到的桌面、把手先做殺菌，降低自己和家人接觸到病毒的風險。

(示意圖/Shutterstock)

而令家長最煩惱的嬰幼兒，因為嬰幼兒無法戴口罩，也戴不住口罩，加上沒有施打疫苗，在這疫情危急時刻，該怎麼辦？黃立民和廖嘉宏都直言，戴不住就別戴了，不然小朋友用手一直扯口罩，反而可能把手上的病菌帶到口鼻。

廖嘉宏指出，不只兒童，其實很多老人家也戴不住口罩，因此周遭的人更要戴好，出遊時，讓小朋友與其他人保持距離，盡量避免亂摸東西。

●居家準備常用藥品、快篩試劑

無論春節是否出門遊玩，林氏璧也建議，過年期間可以買一些快篩試劑備用，因為Omicron症狀類似感冒，雖然不用預設出現症狀就等於感染新冠病毒，但可以居家快篩或到居家附近的快篩站檢查。招名威也建議提前在家裡準備一些常備藥品，如果遇到吃壞肚子等小毛病，就不必連假時跑大醫院，增加傳染風險。

廖嘉宏也提醒，出現感冒症狀就要自主健康管理，戴口罩、遠離人群，即使不是新冠病毒，也可以避免把感冒傳給家人。不過出現感冒症狀且發燒，並有這幾個狀況，一定要快篩：

1.味覺、嗅覺異常，

2.家中有人從國外回來

3.症狀發生前有到過醫院、防疫旅館等等

4.疫情緊繃，唯有提高自身警戒，方能降低染疫風險。