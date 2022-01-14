許多人買保險即是能利用少量閒錢，以防範不可預期的疾病、意外等風險，但簽訂前也務必看清細項。大陸1名男網友聲稱自己岳父的爺爺69年前投保約200萬人民幣（下同，折合新台幣約868萬元），但在老人身亡後遲未支付理賠；對此保險公司指出，目前僅可賠付200塊（折合新台幣約868元）。

綜合陸媒報導，1名網友「求真務實5678」在社群平台上發文，稱他岳父的爺爺馬鐵生在1953年時，向中國人民保險公司投保約200萬元，入保人、承保內容等都寫得很清楚，到現在都還保留著。

該網友指出，在當時能夠買保險的人都是有潛意識的，把保險當雙刃劍，既可保健康承擔醫療風險、閒時當理財，又可在自己意外時留給後的財富餽贈，一舉多得，所以他岳父的爺爺特別重視這張保單，保存得非常好。

然而老人在1966年不幸溺水身亡，事後老人68歲的孫子，也就是原PO的岳父為了索賠勞碌奔波長達20年，先是履行賠償問題遭負責人百般推託，事後找上縣政府也遲未獲保險公司正回應。

對此，中國人壽保險股份有限公司湘潭中心分公司付經理指出，「按政策只能理賠200元」，客戶家屬可照《銀行保險業消費投訴轉送告知書》中的建議，通過司法途徑解決糾紛。

付經理回應稱，「原承保公司改制分家，1955年人民銀行開始新舊人民幣兌換，當時1元新人民幣兌換1萬舊人民幣，所以當時200萬如今約值兩百元」。

此外，對於家屬持馬鐵生的保單索賠，希望保險公司賠償25年利息、精神損失及勞務費，約30萬至50萬。付經理續指，「馬先生購買1年定期壽險，5年後全國保險業曾停辦22年，期間不存在續保，1996年老人意外事故不在賠付範圍」。