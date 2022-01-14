去年以「通勤犬」在網路上掀起一陣討論的土耳其狗狗「轉向架」(Boji)，流浪了那麼久，終於找到家了。據土耳其《每日撒巴赫報》(Daily Sabah)報導，收養牠的正是土耳其當地知名富豪柯齊(Omer Koc)，在家族經營的能源企業擔任董事長，身價超過11億美元，還被《富比士》(Forbes)評選為全球第1,268位富豪。

Boji總是到處流浪，可以說是首都伊斯坦堡市容最熟悉的身影，公車、捷運、渡輪和地鐵各種大眾運輸工具都難不倒牠。而近期外面溫度驟降，幸好這隻通勤犬還知道要躲到市區的運動館取暖。

Boji是隻土耳其品種的坎高犬(Turkish Kangal)，有屬於牠的維基百科、還有推特帳號，當地政府還為牠裝上追蹤器，以便記錄牠在城市的活動範圍。每每有人在車上發現牠的蹤影，就像看到大明星一樣，引起群眾瘋狂拍照打卡。Boji的知名度可真不容小覷，就連伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧(Ekrem Imamoğlu)也在推特發文寫下，「感謝柯齊!我們的通勤狗Boji終於有個溫暖的家，現在，牠可以自由奔逐，再也沒有人敢傷害牠了。」

市長會這麼說不是沒有原因，去年(2021)11月，無辜的Boji就曾被有心人士栽贓，說牠在地鐵上隨意大便，不過Boji也不是省油的燈，隨即在推特上反擊，「我和我的夥伴(經營Boji推特的人)整天都待在庇護所，用糞便來陷害我，你這人的心要壞到什麼地步?」事後調出監視器影像，糞便事件被證實是一名男子從塑膠袋拿出來的。事件曝光更引來網友忿忿不平，紛紛留言:「我真替那個人感到羞愧。」、「太荒謬了!」