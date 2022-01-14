台積電13日法說繳出亮眼成績單，去年第4季、全年獲利再創新高，預估今年第1季營收約166億至172億美元，季增約7.4%，毛利率介在53%至55%區間。受到法說展望樂觀激勵，推升在美掛牌的台積電ADR狂噴逾9%，衝上144美元天價。專家認為，今（14日）留意台積電前波高點669元是否有效突破，若利多出盡小心開高殺尾，投資人勿追高，建議拉回到600~605元左右再進場布局。

受惠高效能運算及車用電子需求增溫，加上智慧手機季節性影響相對趨緩，台積電第1季財測意外強勁，營收將達166億美元至172億美元，季增5.4至9.2%，毛利率估達53%至55%，營業利益率42%至44%，全年營收可望成長25%至29%。

摩爾投顧分析師黃世民表示，台積電法說會釋出很正面的消息，2022年營運會有雙位數成長，為市場打一劑強心針，今天觀察重點為前波高點669元是否有效突破，若利多出盡小心開高殺尾，台股1月26日牛年封關，剩不到10個交易日，投資人必須嚴控持股，勿過度追價，台積電最佳買點已過，建議拉回到600~605元之間再布局。

法人也認為，台積電法說報佳音，有利於台積電股價維持穩健走勢，但因短線都在預期之內，周五股價不見得會大漲，但長線投資人建議續抱，外資給台積電千元目標價，即使打8折還有800元，現在才660元仍值得期待。

截至台北時間周四晚上10點35分，台積電ADR噴漲逾9%，衝上144美元創下去年142美元以來新高，也帶動台指期貨夜盤直接跳高大漲超過1%、逾200點，提前反映台積電法說利多，期貨一度奔向18639點新天價，今早台股開盤有機會再挑戰新高。