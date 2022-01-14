南投一名女子發現在醫院上班的丈夫與女護理師有鬼，兩人在醫院值班室、旅館啪啪啪上百次，並在訊息裡以熊、兔互稱，內容滿是愛意，讓她憤而向小三提告求償。案經上訴，台中高分院維持一審見解，判賠45萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張與丈夫自2004年結婚至今，兩人育有3子1女，從她在工廠擔任品管時兩人就相識相戀，但與丈夫同醫院的女護理師小怡（化名）卻藉著職位之便，在2016年12月至2020年1月間，與丈夫多次在汽車旅館與醫院值班室發生性行為近上百次。

正宮表示，小怡還大膽來到她的家門前，當面質問她丈夫是否要繼續交往，她才得知丈夫外遇，同時提告向小怡求償60萬元精神撫慰金。

對此，小怡表示，她認識人夫，但兩人並沒有發生性關係，並反控正宮早在2018年就知道她與人夫關係曖昧，卻遲至2020年才提出民事求償，認為已經超出請求權的時效。

南投地院一審判小怡要賠45萬元，案經小怡提起上訴，台中高分院法官重新勘驗證據，發現人夫曾證稱，有與小怡交往，且兩人休假時會一起出門，剛開始交往就曾發生性關係，曾在旅館發生10幾次性關係，而醫院值班室則有3次等。

法官還發現，人夫與小怡的對話紀錄中，人夫以「熊」為代稱，小怡以「兔」為代稱，另把正宮稱為「沙子」。而人夫曾傳訊，「熊的心都在兔身上！什麼是都有想到兔的！」、「熊可以隨時為了兔離婚！」、「熊想愛的都是兔」、「是熊必須給兔一個家！不是必須品！兔是非賣品！」等語。

法官認定，人夫與小怡確實有男女交往行為，曾於旅館與值班室發生性行為，且小怡的行為已破壞他人婚姻幸福美滿，侵害正宮的配偶關係且情節重大，認為正宮的求償有理，原判決無不當，最終維持一審見解仍判小怡須賠正宮45萬元。可上訴。