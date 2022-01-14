中壢聯邦銀行群聚案狂燒，晚間又傳行員聚餐餐廳的西堤工讀生確診，相關個案已達14例。對此草屯療養院精神科醫師沈政男直言顯然Omicron超強傳染力，已經突破過往的門檻，但他也預測，可以期待14日的新增案例會下降。

沈政男表示，居服員在銀行辦理業務時，曾經脫下口罩2次，導致櫃台行員染疫，依照先前經驗，未戴口罩近距離互動15分鐘以上才會被傳染，但明顯Omicron已經突破這道門檻。他指出，機場清潔員只是坐同一班交通車也會感染，可見Omicron相當擅長鑽口罩漏洞。

沈政男說，自己花了半天觀看銀行群聚相關資訊，發現確診個案的Ct值與發病時間幾乎沒有差別，因此可以判斷就是在聚餐時傳染的，而其中案17630家人也被傳染，顯然在1月4日最先被傳染的就是這名個案。

沈政男表示，雖然情形嚴峻，但可以預期14日的新增案例會下降，他指出電子廠、歌友會、桃機清潔員與居服員家人這些傳染鏈，已經漸漸平息了，銀行若非因為聚餐，也不至於一次出現這麼多案例。沈也呼籲，北部地區的尾牙應該先暫停舉辦，是最保險的做法。

沈政男說，只要不是一下子出現大量群聚案例，以目前的疫調與隔離速度，醫院都能夠消化，這波桃機群聚與後續感染可以處理下來，過年期間就會比較安心。但他也憂心，至今內用和群聚限制仍未升級，是有點自信的做法，若沒炸到大型場所問題都不大，就怕有人違規，過了一段時間才被發現，就會非常棘手。