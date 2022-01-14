30歲越南新住民阮秋姮擁有火辣身材，2018年擔任國慶典禮主持人展現甜美笑容，氣質亮眼更被網友封為「越南周子瑜」，如今與老公John一同經營Youtube頻道《Hang TV-越南夯台灣》，日前一部她泡湯的影片短短9天內就衝破百萬點閱。阮秋姮昨(13)日又在IG分享一張「曬娃照」，畫面中她火辣辣「愛美不怕流鼻水」，「中間挖空」的洋裝炸出Ｗ讓好身材盡顯，不到12小時便吸引網友點破4千讚。

阮秋姮昨(13)日在IG分享一張「曬娃照」，只見她坐在路邊的木製短椅上，雙手抱著自己親愛的小幼娃，baby的頭上戴著毛帽做足保暖，旁邊的嬰兒車看起來也能防風不受寒；但阮秋姮本人卻是「愛美不怕流鼻水」，穿著「中間挖空」的咖啡色長裙洋裝，胸線部位的炸Ｗ「開口笑」設計，讓這位越南性感人妻的好身材盡顯；而她也對著鏡頭露出溫暖笑容，畫面呈現白裡透紅的肌膚令人稱羨。

阮秋姮大推嬰兒車的種種優點，但網民們的目光焦點卻移不開，紛讚：「辣妹」、「這身材真的是剛生完小孩的人嗎？」、「我的天啊⋯這身材太不科學了」、「這衣服好好看」、「小孩能吃飽」、「推車？什麼推車」、「事業，版圖很大」，針對她驚世駭俗的事業線讚不絕口。

對於日前爆紅的泡湯影片，阮秋姮的老公John坦言，這部是至今流量爬升最快的影片，也讓許多人對夫妻倆產生質疑，他強調自己是影片從業人員，對於影像尺度拿捏有自己的想法，但保證不會出現擺弄姿勢意圖勾人性慾的內容，至於身材好本來就是太太優點之一，何況太太對身體有全然自主權，無權指使她怎麼做，「就邏輯而言不是自己去暴露太太，而是協助她展現自己。」並藉此幫大家更認識越南真實的樣貌。

阮秋姮在她的Youtuber頻道《Hang TV - 越南夯台灣》自介表示：「媽媽在台灣工作14年，期滿要回越南了，這段留台歲月換來我們三個姊妹平安順利長大，如今我在台結婚了，以新住民的身分留在台灣，將這段故事繼續寫下去。」她在2018年結婚後生下愛子，在台灣過著幸福的人妻人母生活。