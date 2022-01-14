不少人都希望自己另一半金錢無虞、有所成就，但不少要求可以說根本是幻想。上海一名40歲女博士公開徵婚，開出十大擇偶條件，但網友看到第7、8點時都傻眼，直言「注定單身一輩子」。

近日微博上瘋傳一張「1982高學歷上海本地美女的擇偶要求」截圖，只見女博士洋洋灑灑列出10大條件，包括要求男方為上海本地人，身分證必須為310開頭，父母不得為知青，學歷必須與自己一樣是「985工程」一員，長相要帥、視力要好、皮膚要白，身高180以上，年薪扣稅後不得低於100萬人民幣。

一名自稱「985工程」的上海美女博士開出10大徵婚條件，卻讓網友狂酸。(圖／翻攝微博)

女博士接著更分別在第7、8點要求男方：在上海內環必須要三套、且含三房2011年後建造的房屋或別墅，以及市價不低於100萬人民幣的豪華車；最後要求對方要在1980~82年出生，具備家務技能與未婚。

不少大陸網友看到狂酸：「刷新我三觀」、「這女人一定單身一輩子」、「有這財力誰還找你一個40歲大嬸」、「建議立刻去世投胎」、「把自己當公主了」、「我就笑笑不說話」、「有夢最美」。