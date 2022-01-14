禾田羊被美食專欄作家讚是「LV級羊肉」，不同部位烤或川燙後，不僅沒有腥、羶味，吃起來還有股淡淡奶香，原味就很好吃。（張亦惠攝）

禾田羊被美食專欄作家讚是「LV級羊肉」，五花肉部位油花分布均勻，烤過後不僅沒有腥、羶味，吃起來還有股淡淡奶香，原味就很好吃。（張亦惠攝）

1999年生的邱禾田是生產「LV級羊肉」禾田牧場的主要管理人，自小在家中魚塭幫忙，每天一大早5點多就起床處理魚塭的工作， 2013年念國中時向爸媽提議要養羊，因而一腳踏入畜牧產業，8年多來邊念書邊照顧羊，養出讓許多主廚、美食專欄作家讚不絕口的「LV級羊肉」，十分不容易。

談起養羊的契機，邱禾田說，家裡的魚塭當時有養兩隻羊幫忙除去魚塭旁的雜草，後來跟爸媽提議要養羊，三人四處拜訪，學習養羊經驗，因羊怕潮濕，多採取高床設計，因此養羊的前輩認為最難的是「清羊屎」跟「割牧草」兩項，需靠人工作業。

邱禾田說，當時媽媽提議，將羊舍建造在魚塭中，利用魚塭的高低落差，讓羊舍平行地面，無論運輸或餵食都方便許多，排泄物透過網狀鋼板掉到下層，大型機具如山貓等則可進到下層清羊屎，一舉解決養羊最難克服的事。

許多人害怕羊騷味而不吃羊，邱禾田解釋，羊肉有分騷味與羶味，公羊騷味最重，閹割6個月後就會漸漸淡化；羶味則與羊的飼養環境、品種、飲食有關，因此堅持每日鮮割牧草，連飼料都有獨有祕方，到牧場參觀的民眾都吃過禾田羊每天吃的草及飼料，標榜好到連人都能吃。

當「牧羊人」的過程並非一帆風順，邱禾田指出，曾經因羊隻不停流產而覺得挫折，當時尋求包括嘉義縣家畜疾病防治所、嘉義大學等各方資源，也向很多前輩請教，才順利度過難關。過去也曾被陌生人質疑難道要一輩子務農？讓邱禾田心裡十分不是滋味，這8年來透過自己的努力，一步一腳印建立品牌，禾田羊已是許多高級餐廳主廚眼中的頂級食材，在拍賣市場上也建立良好的口碑。