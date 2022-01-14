嘉義縣竹崎鄉滿竹自行車道是許多鄉民運動、騎腳踏車的好所在，近年來因年久失修等問題，竹崎鄉公所向嘉義縣政府提報「竹崎鄉鹿竹段阿里山鐵道漫遊人行道建置工程案」，獲內政部營建署同意補助，總經費4087萬元，鄉公所負擔12％配合款，預計今年6月完工，盼能帶動竹崎旅遊動線。

滿竹自行車道沿著阿里山林鐵而建，原先是農路，後改為自行車道，總長度約2.5公里，沿途經過竹崎鄉鹿滿村、竹崎村及和平村，因與林鐵軌道相鄰加上沿途台灣欒樹、菸田等景觀，除是地方民眾的休閒所在，也吸引許多愛好火車的外地遊客前來。

竹崎鄉公所13日在鹿滿菸草館向民眾說明工程內容，曾亮哲表示，這次工程除了增加照明、道路平整外，也有綠美化跟規畫節點休憩空間，讓民眾使用起來更安全舒適，另，未來希望將自行車道展延到灣橋，再進一步與嘉義市相連，為竹崎創造更多利多，說明會則是讓鄉親了解實際狀況，工期不便也請大家體諒。

滿竹自行車道可串聯竹崎各景點，包括親水公園、竹崎車站、菸草館等，竹崎鄉公所表示，在舊有的滿竹自行車道上導入生態材料及工法進行改善，除打造4節點休憩區外，將栽植大量粉紅、黃花風鈴木、花旗木、緬槴花等，讓滿竹自行車步道一年四季有不同花可賞，另還有排水改善、生態護坡、夜間照明景觀燈建置等工程，另也規畫可擺設市集等空間，未來將成為地方多元利用的場所。