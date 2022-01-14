阿里山國家森林遊樂區海拔高度超過2000公尺，雲霧繚繞、溼度高，嘉義林管處2020年委託屏科大團隊調查，發現阿里山苔蘚類共有23科27屬29分類群，非常豐富，今年1月起在遊樂區旅客服務中心2樓籌辦「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」，讓民眾欣賞苔蘚類植物的生命力與風采。

阿里山國家森林遊樂區位於嘉義縣境內阿里山山脈南緣，海拔高度2000公尺以上，位處雲霧帶，地形四面環山、園區經年潮溼，提供苔蘚植物生長所需的水分資源，因而有非常豐富的苔蘚植物。

嘉義林管處2020年委託屏東科技大學森林系教授王志強團隊針對阿里山國家森林遊樂區內的苔蘚類植物做調查，調查結果共有苔類植物16科20屬21分類群，蘚類植物6科6屬7分類群及角蘚類植物1科1屬1種，王志強表示，阿里山的溫度溼度皆適合苔蘚類生長，而苔蘚類也是空氣品質的重要指標，因其對汙染較敏感，而阿里山的苔蘚類單位面積物種數多，代表遊樂區內的環境非常適合苔蘚類生長。

嘉義林管處指出，這次展覽將阿里山國家森林遊樂區內常見的多種苔蘚，以野外生長的型態局部移至展示空間，藉由植物及圖文並茂的自導式展場設計，讓旅客在小小的展示空間得以了解苔蘚類，另，展覽期間植物養護及導覽由嘉義林管處所輔導的阿里山生態協會義務幫忙，展期至今年年4月30日止，希望讓遊客感受苔蘚帶來的療癒正能量。