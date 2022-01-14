廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，帶回縣長林姿妙等人約詢，今天（14日）凌晨0時54分，前國大代表林束梅被送往宜蘭地檢署複訊，林束梅原本不發一語，但聽到媒體喊「累不累？」林束梅忍不住說「很累。」目前全案已有10餘人接受複訊。

稍早接受複訊的祕書處長曾成陽，與交通處長黃志良，皆已離開地檢署，2人均被檢方請回，一名林姓男子檢方依偽造文書罪嫌諭令10萬元交保。