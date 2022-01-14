廉政署搜索宜縣府 林束梅複訊喊累 03:152022/01/14 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前國大代表林束梅被送往宜蘭地檢署複訊，她步入地檢署時忍不住喊累。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，帶回縣長林姿妙等人約詢，今天（14日）凌晨0時54分，前國大代表林束梅被送往宜蘭地檢署複訊，林束梅原本不發一語，但聽到媒體喊「累不累？」林束梅忍不住說「很累。」目前全案已有10餘人接受複訊。 稍早接受複訊的祕書處長曾成陽，與交通處長黃志良，皆已離開地檢署，2人均被檢方請回，一名林姓男子檢方依偽造文書罪嫌諭令10萬元交保。 雲林迎春節 端出7大主題遊程 禾馨醫療集團又涉詐保風波 鍊金手法大揭密 #林束 #複訊 #廉政署 #搜索 #交保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新春到元宵都能玩 雲林推出7大主題遊程 18:562022/01/11 生活 中華工程 首跨新北都更案 04:102022/01/12 產業特刊 林姿妙遭廉政署約談 交通處長等人抵地檢接受調查 23:432022/01/13 社會 林姿妙遭約談官邸突遭搜索 媒體人驚吐「8字」藏玄機 網全嚇呆 14:222022/01/13 政治 新北樹林東昇段都更案 預計2025動工 04:102022/01/12 地方新聞 思源啞口霧淞來襲 翠綠山林瞬間銀白 16:522022/01/12 生活 員林蛋黃區三和公園地下停車場動工 明年中完工 16:382022/01/13 生活 天道盟治平對象擁槍自重暴力砸店 檢警一舉逮捕12人到案 13:492022/01/13 社會 《營建股》新北公辦都更案 中工重塑樹林舊街區風貌 13:412022/01/11 財經 幫陳時中媳婦接生秀合照 禾馨醫師涉3千萬剖腹詐保案 22:012022/01/13 社會 觀光工廠轉型 青銀食品是趨勢 16:052022/01/13 生活 社會熱門新聞 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 禾馨詐保3000萬 牽涉剖腹產婦近300人 營運長林思宏送辦 - 社會 夫欠300萬跑了 人妻被債主逼下海「賣茶」 卻因1原因被狂退貨 - 社會 全國120名高階警官大搬風 名單曝光一次看 - 社會 18歲鮮肉猛追38歲離婚女同事 姊弟戀未開花他心碎輕生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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