★《靈犬貝兒》系列製作團隊再造全新動人故事 ★ 啟發自真人真事，小狼與女孩的成長冒險 ★ 法國蒙彼里埃地中海電影節放映

描述自從妻子過世後，史蒂芬的8歲女兒維多利亞一直不願開口說話，為了與她重建關係，引導女兒擺脫喪母之痛，史蒂芬毅然決然帶著維多利亞搬到富麗的康塔爾山脈居住。一次在森林散步的途中，牧羊人送給維多利亞一隻名為「Mystery」的小狗，Mystery的出現讓維多利亞的生活慢慢變得多彩，但隨時間更迭，Mystery身為狼的事實也越發明顯，儘管史蒂芬擔心Mystery可能會帶來危險，他卻仍無法狠下心將這個為家庭帶來快樂的毛小孩跟女兒分開⋯

《我的神秘狼朋友》（官方提供）

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