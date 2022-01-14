手機鏡頭大廠大立光周四（13日）舉行法說會，會上展望今年Q1，執行長林恩平坦言看起來1月會比12月差，而2月更差，今年雖然高階手機機種沒有變少，中階也有搭載高階鏡頭，但去年賣得不好，大家認為今年沒有更好的理由，普遍不敢樂觀，估8P機種下半年量才會擴大。這席話被網友轉貼至PTT論壇上，網友大讚老實人給尊重，「快振作啊」、「了不起的發言」、「哭了」。

大立光周四公布去年自結財報，去年Q4合併營收130.51億元，季增9%，年減15%，毛利率持續下挫，來到55.87%，稅後純益為51.26億元，EPS為38.22元，低於市場預期。

大立光2021全年營收較前年下滑16%，至469.62億元，寫下8年來新低，毛利率失守6成，來到59.94%，稅後純益為186.63億元，年減24%，EPS則為139.13元，創下2014年以來新低。

大立光執行長林恩平在會上表示，「今年1月會比12月差，2月更差」，不僅是因為季節性因素，還受到供應鏈缺貨影響。

對於手機鏡頭展望，林恩平續指，大多配合客戶開發的高階機種沒有變少，今年也有中階機種客戶搭載高階鏡頭，但去年賣得不好，客戶信心度變差，大多認為今年看起來沒有更好的理由，不過他表示，8P鏡頭模組有變多、客戶也有增加，只是下單不敢太樂觀，預估8P機種下半年量才會擴大。

PTT股板網友大推大立光執行長老實人。（圖／翻攝PTT）

消息傳至PTT股板，掀起一番熱議，底下網友清一色大讚老實人，「老實給推」、「林董真的是老實人，給推」、「快振作啊」、「我第一次看到公司老爹董這樣說實話的」、「了不起的發言」、「佩服老實人，不炒股，給推，等樂觀看待all in」、「給尊重」、「誠實推」、「真的老實人，唉，希望能重返榮耀」、「這種老闆才是好老闆」、「真的好老實，給推」、 「老實好老闆啊」。