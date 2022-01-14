星浩股份有限公司董事長周海澄與市議員朱暖英，捐贈警察特別設計的專屬口罩，力挺波麗士大人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

為員警特別設計的LOGO，加深警察認同感，凸顯防疫更顯帥氣。（民眾提供／盧金足台中傳真）

近來新冠肺炎疫情再度升溫延燒，民眾戴緊口罩防疫，為力挺站在第一線保護民眾安全的警察，星浩股份有限公司董事長周海澄與市議員朱暖英，共同捐贈為警察特別設計的專屬口罩2000個、眼鏡式面罩600組，除了滿滿的防護力，特別設計的LOGO更加深警察的認同感，凸顯防疫更顯帥氣。

面對狡詐的病毒，除了盡速施打疫苗，最基本也最有效的防護方式，就是正確的佩戴口罩及確實的消毒。

周海澄投入口罩設計製作，還發揮創意設計不同造型的特色口罩，迎接2022年的口罩活潑有新意，戴口罩隔絕人與人的表情，但從口罩的文字表達，向親友打招呼，也溫暖受疫情影響緊張的心情。

星浩股份有限公司強調，本於取之於社會回饋於社會的精神，捐贈員警口罩，為展現員警的師氣，全黑色系印上警察的英文字，識別身分也在執勤時，讓市民感受員警堅守崗位

，打擊犯罪，保護這座幸福城市。

周海澄指出，口罩在疫情期間，是保護自己也保護別人最方便的配備，使用頻率高，創下驚人的使用數量，疫情愈嚴峻，民眾愈不可疏忽。

為了抒解戴口罩的壓力，周海澄特別為口罩設計不同的造型，有如穿上不同衣服，在全民上緊發條抗疫時，可以隔著口罩，傳遞對別人的祝福和幽默感，增添一點生活樂趣。