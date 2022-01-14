宜蘭縣政府祕書處長曾成陽被帶往地檢署複訊。（李忠一攝）

宜蘭地檢署指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並約詢縣長林姿妙等人，今天（14日）0時5分，林姿妙相當倚重的祕書處長曾成陽被廉政署帶往宜蘭地檢署接受複訊，目前4名縣府一級主管，已有曾成陽與交通處長黃志良接受複訊。宜蘭縣長林姿妙遭廉政署約詢，她的堂姊、前國大代表林束梅在今天（14日）凌晨0時54分赴地檢署複訊後請回。

經過1小時後離開地檢署，林束梅對於媒體問及「委不委屈？」她以點頭回應，上車離去前，她也嘆說：「累到快倒了。」

截至凌晨2時，已有20餘人接受地檢署複訊，僅有1名林姓男子被檢方依偽造文書罪嫌諭令10萬元交保，林束梅、縣府祕書處長曾成陽、縣府交通處長黃志良等人均請回。

這起案件檢方尚未對外說明，但截至0時20分，接受地檢署複訊的10人中，有一名林姓男子被檢方依偽造文書罪嫌，諭令10萬元交保。

被廉政署約詢，但尚未到地檢署複訊的重要人物，有林姿妙、羅東鎮長吳秋齡、縣府地政處長楊崇明、縣府建設處代理處長吳朝琴等人。