中國大陸經過長期研發且突破多種困難得以對外出口的殲-10戰機，終於將在3月於第一個買家巴基斯坦的獨立紀念日上高調亮相。毫無疑問地，殲-10性能早已具備出口條件，只是重大軍火交易中，性能通常不是最重要的考量。在殲-10對外推銷的過程中，也曾經有過數個國家表示高度興趣，其中多數是政治因素。現在巴國交既成，大陸接下來努力的方向便指向且政治上最有可能成交的中東國家，同時也是美國長期的對頭──伊朗。

殲-10的出口努力了10多年，一直未能成功外銷的因素很多，除了技術與性能問題之外，巴基斯坦軍方的態度也是關鍵。畢竟殲-10是一款新式且未經實戰檢驗的戰機，在隨時可能與印度發生衝突的情勢來說，巴國空軍對殲-10的信心確實較為不足，他們原打算再購入美製F-16C/D來汰換舊有的F-16A/B，但一直未能如願，最後連二手舊機都搶購下來，仍不足以應付需求。此外，在性能升級與換掉俄製發動機的問題解決後，這筆交易才真正落實下來。

2013年9月的北京航空展上展出殲-10戰機時，殲-10在航展上獲得許多海外潛在客戶的注意，其中有亞洲國家也有非洲國家。（圖／網路）

多年前在航展上展出的殲-10也曾引起委內瑞拉空軍司令的興趣，隨後中委雙方曾就此進行接觸，委國雖頂著美方的壓力與中共談戰機交易，但當時殲-10還是最初的殲-10A，既未升級有源相控陣雷達，也未換上渦扇-10發動機，裝備俄製發動機出口問題仍未獲俄方同意。不料委國總統查維茲卻於2013年因癌症去世，殲-10交易談判戛然而止。後來委國還是轉向俄羅斯，打算採購2019年開始服役的新式米格-35戰機，用以抗巴西新購入的瑞典鷹獅戰機。

大陸殲-10戰機性能早已具備出口條件，只是重大軍火交易中，性能通常不是最重要的考量，主要還是政治因素。（圖／中國軍網）

2013年9月的北京航空展上展出殲-10戰機時，中國航空技術進出口總公司副總裁馬志平曾向記者披露，殲-10在航展上獲得許多海外潛在客戶的注意，其中有亞洲國家也有非洲國家，不久後傳出埃及、泰國、孟加拉、坦尚尼亞、奈及利亞、緬甸、斯里蘭卡都被媒體點名為可能買家，但這些國家與中方都未予證實。顯然是感興趣國家很多，而真準備掏錢的卻還沒有出現。

更換了原來俄製AL-31F發動機，代之以國產渦扇-10，才真正解決了殲-10出口的問題。而加上國產渦扇-10發動機的研製，前後整整花了40年的時間才完成殲-10整個開發到應用的全部過程。(圖／推特@WDefence）

中共那些年積極參加國際防衛展推動軍火交易，媒體也努力宣揚中國崛起，但畢竟是市場上的新手，加上軍火交易都涉入複雜的國際政治，對此中方也心知肚明。據分析指出，如果考量國際政治問題，除了巴基斯坦之外，最有可能購入中共殲-10戰機的只有伊朗。其原因在於伊朗空軍在1990年購入30架中國的殲-7N戰機，使用至今尚有21架在服役，對中國製造的裝備比較了解；另一方面是雙方關係良好，現在又都是美國的死對頭，政治上的合作條件極佳。雖然如此，謹慎保守的伊朗至今尚未公開表態，但畢竟伊朗有大量老舊戰機需要替換，有可能已私下接觸而未曝光。

多年前在航展上展出的殲-10也曾引起委內瑞拉空軍司令的興趣，隨後中委雙方曾就此進行接觸，但2013年委國總統查維茲因病去世後，交易談判就此中斷。（圖／網路）

大陸自製的首批殲-10最早是在2004年左右開始服役，用來替換時的殲-6、殲-7、殲-8II等主力戰機，需要替換的總數高達數千架，但殲-10邊生產邊改進，一開始一年也只能生產10幾架，後來產能提升到年產20至30架，最高時曾達到年產約50架。除了產量提升，殲-10也陸續做了升級改款，其中最重要的是更換了原來俄製AL-31F發動機，代之以國產渦扇-10，才真正解決了殲-10出口的問題。這個以「太行」為名的國產發動機從1978年開始規劃，1987年才中國航空研究院606所進行開發，直到2006年才正式定型，真正搭配殲-10對外展示則是2019年，前後整整花了40年的時間才完成整個開發到應用的全部過程。

大陸殲-10剛開始研發時，組裝車間工作環境老舊，設備也差，工程師吃著大鍋飯，穿著破爛的背心，四季風雨無阻地騎著破自行上下班。這張流傳出來的照片可以反映當時的艱苦環境。（圖／網路）

參與殲-10開發的工作人員透過媒體表示，當年自行設計戰機時，因為資金不充裕，殲-10組裝車間工作環境相當老舊，設備也較差，工程師只能吃著是最便宜的大鍋飯，穿著破爛的背心，一年四季風雨無阻地騎著破自行上下班。也就是在這種艱苦的條件下一步一步地打造出可以國際上具有競爭力的自製戰機，雖然花了數十年時間，但終究完成了大陸兩代工程人員的夢想，逐步脫離俄製戰機框架向自主設計製造系列戰機邁進。