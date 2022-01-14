宜蘭地檢署13日指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長林姿妙等相關人員，林遭廉政署漏夜偵訊後一臉疲累地被移送宜蘭地檢署複訊。（郭吉銓攝）

宜蘭地檢署13日指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長林姿妙等相關人員，林遭廉政署漏夜偵訊後一臉疲累地被移送宜蘭地檢署複訊。（郭吉銓攝）

宜蘭地檢署13日指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長林姿妙等相關人員，林遭廉政署漏夜偵訊後一臉疲累地被移送宜蘭地檢署複訊。（郭吉銓攝）

宜蘭地檢署13日指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長林姿妙等相關人員，林遭廉政署漏夜偵訊後一臉疲累地被移送宜蘭地檢署複訊。（郭吉銓攝）

宜蘭建設處代理處長吳朝琴依貪汙治罪條例聲請羈押禁見。（李忠一 攝）

宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴。（李忠一攝）

宜蘭地檢署13日指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長等相關人員，林姿妙親戚、前國大代表林束梅（右）在廉政署偵訊後移送宜蘭地檢署複訊。（鄧博仁攝）

宜蘭地檢署昨天指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣長林姿妙等人約詢，今天（14日）凌晨4時47分，林姿妙被送至地檢署複訊中。全案牽連甚廣，複訊對象連林姿妙的子女都在列，但複訊後均請回，清晨5時，建設處代理處長吳朝琴依貪汙治罪條例聲請羈押，地政處長楊崇明也依貪汙治罪條例諭令5萬元交保。

目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛，4名縣府一級主管中，交通處長黃志良、祕書處長曾成陽請回外，檢方向法院聲請羈押吳朝琴，楊崇明獲5萬元交保，到地檢署接受複訊有不少知名地方人士，如前議員劉石純、羅東鎮長吳秋齡、吳秋齡夫婿魏炎輝等人。

凌晨4時47分，林姿妙抵達地檢署接受複訊時，陳情顯得相當疲憊，面對媒體的提問「還好嗎？」林姿妙不發一語。

清晨6時，羅東鎮長吳秋齡、夫婿魏炎輝2人無保請回，吳秋齡回應說：「沒事，釐清就好。」魏炎輝不願透露案情，但僅表示，感覺事情很複雜，但真的跟他無關。據了解，全案疑與土地變更有關。

70歲的林姿妙曾連任3屆縣議員，轉換跑道參選羅東鎮長順利當選，2018年在2任鎮長任期屆滿後，挑戰宜蘭縣長並當選，成為宜蘭縣首位女縣長。林姿妙從政以來，以親和力佳聞名，民調居高不下，外界都看好她能連任縣長。

林姿妙昨日上午原定出席1場捐贈儀式，但忽然改由副縣長林建榮代表，幾乎同時，國民黨籍的羅東鎮長吳秋齡也缺席鎮內活動，接近中午傳出宜蘭縣地政處處長室遭廉政署搜索，幹員不僅查看電腦，還帶回1箱資料，地政處長楊崇明隨廉政官離開縣府，臉色沉重，不發一語。

除縣府外，縣長官邸、林姿妙住家與羅東鎮公所等30餘處也遭廉政署搜索，林姿妙、吳秋齡均被約談，縣府一級主管除了楊崇明，傳出縣府祕書處長曾成陽、建設處代理處長吳朝琴、交通處長黃志良與1名科長也遭約談。此外，曾任國民黨不分區國大代表的林束梅是林姿妙堂姊，亦遭約談，引發外界議論，地方指出林束梅是「長年在蘇澳地區呼風喚雨的藍營高層」。

目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛，4名縣府一級主管中，建設處代理處長吳朝琴依貪汙治罪條例聲請羈押，地政處長楊崇明也依貪汙治罪條例諭令5萬元交保；也有不少知名的地方人士，如前議員劉石純、羅東鎮長吳秋齡、吳秋齡夫婿魏炎輝，以及縣府、鎮公所員工送到地檢署複訊。