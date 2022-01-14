英國安德魯王子(Prince Andrew)深陷性侵醜聞、重創英國王室形象，顏面無光的白金漢宮今天決定徹底切割，宣布女王伊麗莎白二世的次子、約克公爵安德魯王子已放棄所有軍銜、王室頭銜和王室贊助，將以「普通公民」身份進行在美國的性侵訴訟。

英國王室聲明

Prince Andrew loses military titles and patronages – BBC News

捲入已故「元首級淫媒」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的安德魯王子，在美國法官駁回他的撤銷訴訟請求後，必須面對性侵案的民事訴訟。白金漢宮周四發布聲明稱，「在女王的批准和同意之下，約克公爵的軍事關係和王室贊助已歸還女王。約克公爵將不再繼續承擔任何公職，並以普通公民身份為該案件辯護。」一名王室消息人士表示，安德魯除將不再用「殿下」（His Royal Highness）頭銜外，他在王室的其他角色也將分配給其他王室成員，不再歸還。此舉形同王室徹底切割，將他掃地出門。法新社攝影師表示，有人目擊安德魯被趕出他在倫敦西部溫莎堡附近的房子。

醜聞緣起於38歲的美國女子維吉尼亞•朱弗里（Virginia Giuffre）在去年向曼哈頓聯邦地方法院提出訴訟。指控她在2001年、17歲的時候，遭金融大亨艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙，被安德魯王子性侵。這是艾普斯坦「性仲介」犯罪的其中一樁。安德魯的律師之後聲請法官撤銷這起性侵訴訟。但美國紐約南區地方法官卡普蘭（Lewis Kaplan）週三駁回。法官表示，朱弗爾當然有權追究安德魯毆打她，並造成情緒困擾的指控，今年晚些時候就會開始審理。

白金漢宮今天正式切割，表示安德魯未來以平民身分面對性侵訴訟，形同清理門戶、掃地出門 。61歲安德魯原是英國王位的第九順位繼承人。