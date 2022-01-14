維安消息人士表示，伊拉克首都巴格達戒備森嚴、外國使館和政府辦公室林立的綠區今天遭到火箭攻擊，造成3人受傷，其中一枚火箭擊中一間學校，另兩枚落入美國大使館庭院。

一名伊拉克高官匿名告訴法新社：「有3枚火箭朝綠區（Green Zone）方向發射。」

「其中兩枚落在美國大使館庭院，另外一枚落入附近一間學校，造成一名女性、一女孩和一小男孩受傷。」

另一名不願具名的維安消息人士則說，位於綠區的美國大使館院落無人受傷也沒有損失。

美國大使館在臉書（Facebook）發布聲明，譴責這起攻擊案，並把事件歸咎於「企圖破壞伊拉克安全、主權、國際關係的恐怖分子集團」。

目前尚無集團宣稱犯案。

伊拉克政府的安全媒體小組（Security Media Cell）表示，巴格達南部的道拉區（Al-Dawra）今天射出數枚火箭。

法新社記者今晚聽見兩次爆炸聲，以及綠區傳來的槍響。