投資人獲利了結 美股收挫 那斯達克指數重挫381.58點 06:222022/01/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投資人獲利了結 美股收挫 那斯達克指數重挫381.58點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）多名官員出面談通膨和升息之際，華爾街股市主要指數今天皆收低，因投資人選擇了結獲利，尤其是連日上漲的科技股。 道瓊工業指數下跌176.70點或0.49%，以36113.62點作收。 標準普爾500指數下挫67.32點或1.42%，收4659.03點。 科技股那斯達克指數重挫381.58點或2.51%，收14806.81點。 費城半導體指數下跌89.37點或2.29%，收3811.84點。（譯者：楊昭彥）1110114 股價指數期貨贏家專欄－留意美CPI 微型商品短單布局 國際半導體ETF 逢除息進場 #點或 #投資人 #14 #11 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創新板有禮 合格投資人獎勵活動起跑 04:102022/01/12 證券．權證 2022年回歸正常化 投資留意五大趨勢 15:012022/01/13 財經 群益看台股 首季有三大變數 04:102022/01/12 證券．權證 搭抗通膨順風車 美地產ETF起飛 04:102022/01/13 投資理財 台積電衝衝衝 牛年封關好兆頭 04:102022/01/13 財經要聞 卓越證券評比 華南永昌獲最佳智能理財獎 04:102022/01/13 專題周報 台積電開盤漲6元 台股漲逾百點 站回18300點 09:092022/01/12 財經 《金融》長期發展＋永續趨勢 全球科技股展動能 11:252022/01/13 財經 摩根資產管理：四大關鍵影響2022投資成果 企業獲利仍可支持股價上漲 16:392022/01/12 財經 《盤中解析》台股開高壓回 台積電奮力穩盤 11:422022/01/12 財經 《日股》科技扯後腿 日股走弱 12:332022/01/11 財經 國際熱門新聞 美政壇最大咖不忍了 痛批拜登「配不上總統地位」 - 國際 拯救骨質疏鬆 美研究認證 這款食物多吃就對了 - 國際 捲性侵遭英王室掃地出門！安德魯殿下、軍銜全被拔 平民身分受審 - 國際 立陶宛允許台灣為名開館有錯？德官員表態了 - 國際 投資人獲利了結 美股收挫 那斯達克指數重挫381.58點 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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