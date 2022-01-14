美國聯邦準備理事會（Fed）多名官員出面談通膨和升息之際，華爾街股市主要指數今天皆收低，因投資人選擇了結獲利，尤其是連日上漲的科技股。

道瓊工業指數下跌176.70點或0.49%，以36113.62點作收。

標準普爾500指數下挫67.32點或1.42%，收4659.03點。

科技股那斯達克指數重挫381.58點或2.51%，收14806.81點。

費城半導體指數下跌89.37點或2.29%，收3811.84點。（譯者：楊昭彥）1110114