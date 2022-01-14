近來NFT和元宇宙概念大爆發，各類NFT項目搭著名人效應的順風車爆紅，2020年以區塊鏈孵化器技術獲經濟部中小企業SBIR補助的比特帶團隊，今（13）日發表「Freeport自由港元宇宙計劃」，該款遊戲結合區塊鏈、元宇宙技術，要引領玩家移民外星球造鎮，並透過NFT和DEFI（去中心化金融）的經濟模型讓玩家在遊戲的虛擬世界中開啟真實世界斜槓人生。

比特帶團隊從2018年就開始投入區塊鏈遊戲的開發，從區塊鏈底層和智能合約導入遊戲產業，過去三年已成功開發出五款區塊鏈遊戲，其中兩款更曾獲得區塊鏈遊戲世界大賽第二名，該年度第一名從缺，兩款遊戲同時並列第二；首款地產大亨類型區塊鏈遊戲，更蟬聯區塊鏈Dapp評比網站第一名達兩周，堪稱另類的台灣隱形冠軍。

比特帶物流科技執行長賴建凱表示，歷經4年的籌劃，研究團隊預計2022年第二季推出的「Freeport自由港元宇宙計畫」，體驗版搶先在1月18日上線測試，該遊戲可以說是華人第一款以元宇宙概念設計的區塊鏈遊戲。

賴建凱說，自由港元宇宙計劃結合區塊鏈、NFT和元宇宙技術，遊戲以24世紀地球能源耗盡、地球公民尋求可以生活的新世界計畫移民到「藍星」，玩家在這個情境下要重建適合地球生存的環境。

此外，遊戲也透過NFT和DEFI（去中心化金融）的經濟模型，讓玩家在遊戲的虛擬世界中開啟第二人生，投入努力在虛擬世界即可獲得加密資產，甚至可以轉化成真實世界的貨幣；玩家也能買地造鎮，購買原物料生產NFT資產進行販售，邊玩邊賺，開啟真實世界中的斜槓人生。

賴建凱說，以邊玩邊賺錢為最大特色的區塊鏈遊戲在亞洲地區熱度不墜，台灣玩家總數在區塊鏈遊戲市場上名列第六，Freeport元宇宙遊戲要會讓玩家成功的見證，台灣團隊在區塊鏈遊戲產業中不僅沒有缺席，甚至在亞洲名列前茅。