夯劇《華燈初上》開播至今圈粉不斷，不僅劇情的討論度爆表，劇中出現過的「條通場景」也強勢登上熱搜榜，林森條通商圈的台北晶華酒店搶搭這波熱潮，即日起至1月30日將住房結合片中場景導覽、條通文化體驗以及美酒品酩等活動，推出「晶．華燈初上」住房優惠專案，由熟知條通文化的日籍管家將帶領房客走訪拍攝景點、認識在地文化的發展脈絡、並於行程結束後回到位於酒店二樓的上庭酒廊享受經典佳釀與現場演唱，體驗台日混血、越夜越美麗的在地風情巡禮。專案兩人成行、每人每晚3990元起，加購高鐵車票可享8折優惠。

《華燈初上》描寫的是80年代台北條通日式酒店的故事，不只角色間的愛恨情仇引人熱議、80年代的華麗穿搭、濃厚時代感的場景，都成為劇迷們熱烈討論的話題，劇中日式酒店「光 HIKARI」取景地點即是位於台北市林森北路條通內的「Sugar Bar」酒吧，已經成為現下最熱門的打卡景點。條通在日治時期稱為「大正町」，主要是日本官員的宿舍區，分為一條通至十條通，範圍遍及中山北路以東、南京東路以南、新生北路以西與市民大道以北的區域。現今的長安東路為四條通，劃分以南的一、二、三條通，單純是安身立命的新移民，而以北的五、 六、七、八、九條通，則是鈔票飛舞、酒酣耳熱的溫柔鄉，條通內的日式酒店、美食美酒產業也自此開始蓬勃發展，演化出獨樹一格的風華文化。

晶華酒店此次推出的「晶．華燈初上」住房專案，將由館內的日籍管家帶領房客遊覽片中的人氣場景，以深入淺出的方式講解條通及日式酒店的生成和演變，加價另可享有專業沙龍打造80年代主題妝髮造型，讓主題之旅更添氛圍。專案另包含劇中主角飲用的威士忌品酩時光、以及由日本酒客喝完酒後都會來一碗拉麵的習慣衍生而出的晶華冠軍牛肉麵晚餐組合，晶華期待以條通漫步及美食美酒的經典重現，讓房客透過不同視角體驗追劇的樂趣。

為確保房客的入住安全，台北晶華酒店將持續嚴格執行防疫措施，包括於公共區域所有的空調出風口安裝「UVC滅菌空氣清淨設備」，隨時提供顧客安心清淨的空氣品質，大門口配備美國軍用等級的「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢，全館落實實聯制、出入口均設有全自動酒精消毒機等。客房也嚴守降載規範、管控入住房間數，確保出入消費貴賓以及全體服務同仁的健康與安全。

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