搶攻農年連假國旅住房商機，淡水蘊泉庄溫泉度假飯店自1月29日起至2月6日止推出農曆年春節一泊二食優惠住房專案，每晚17888元起。遠離鬧市轉換心情出遊淡水，找一處能細細品味淡水之美的取景秘境，全台唯一全套房溫泉飯店蘊泉庄是不錯的選擇。下榻該飯店可到淡水老街走春，另每年一月下旬至四月是天元宮的賞櫻季，欣賞粉嫩嬌柔的三色櫻與吉野櫻，美不勝收話。

蘊泉庄飯店明78間客房，皆為套房房型，基本房型23坪以上，每間套房另備有起居室、餐廳及一間和室房，也適合親子家庭或陪同長者出遊者; 浴室有寬敞的湯池，還特別設置養生SPA浴座，坐著就可以享受水療體驗。

蘊泉庄的「琥珀黃金泉」是飯店原地向下開採超過1500公尺，經過岩層和海的深井溫泉原湯，泉質來自大屯山脈火成岩區，緊鄰太平洋岸，攝氏66.9度、PH值7.6的中性溫泉、色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，集硫磺泉（膚之湯）、碳酸氫鈉泉（美人湯）、鹽物泉（瘦身湯）三大名湯之大成。除了「沐天澤」大眾裸湯，每間客房皆備有養生湯池，度假期間可盡情享受溫潤泉水的滋養。飯店亦提供一日遊的旅客，客房泡湯體驗價。

蘊泉庄客房內有獨立空調系統、備有窗戶可維持空氣流通，另在電梯出入口與親子童玩間也增設了「飛利浦UV-C上層空氣消毒燈」，提供公共區域的空氣消毒，保持潔淨清新的空氣。為了減少接觸，住宿期間早餐由專人送至房內，讓旅客享受安心無虞的休憩空間。

日式禪風流淌的蘊泉庄飯店設置「親子童玩間」，全區以自然原木風格呈現，規劃有小超市、木工坊、廚房餐廳、圖書館等空間，打造一座彷彿北歐城市裡的小社區，孩童與家長一起同樂。

前往蘊泉庄可搭乘捷運出發，隨著窗外風景從市區的喧鬧，變成幽靜的淡水河畔與觀音山景，令人心曠神怡，開始期待美好假期。抵達淡水「紅樹林站」，轉乘淡海輕軌，僅需一站的距離，在「竿蓁林站」下車後步行2分鐘，即抵達蘊泉庄溫泉度假飯店。

蘊泉庄溫泉度假飯店所在地日治時代曾被擇為氣象觀測站，與國寶紅樹林為鄰，遠眺觀音山，俯瞰淡水河，背倚大屯山，無論是徒步漫遊淡水河畔，或是在飯店客房內歇息，都可欣賞淡水河岸的靜謐，傍晚時分的重頭戲，夕陽緩緩西落、大隱於市的絕美景色，是北台灣最佳打卡「淡水夕陽」之處。