台灣「低薪」議題已被各界討論多年，財信傳媒董事長謝金河昨(13日)晚間在臉書透露，這次在桃竹苗的考察行程，在很多工業區及竹科、竹南園區看到很多徵人廣告，而所有參訪的公司都努力加薪留才，台灣過去30年低薪的窘態，一定會出現大變化！但不少網友看完並不認同，有網友更打臉說「不是每個人都在電子業」！

謝金河舉例分析，力積電員工今年平均可領到20個月的薪水、竹科目前陷入嚴重的人才爭奪戰、群聯應徵研究所畢業生起薪6萬元、聯發科立刻加碼從7.5萬元起跳，「這是台灣最強勢的產業，加薪浪潮會從這裡引爆」。

謝金河指出，這次在桃竹苗的考察行程，在很多工業區及竹科、竹南園區看到很多徵人廣告，像是力成的工廠外就貼上平均年薪17.87個月的廣告，另一邊，泓格科技也在努力徵人，所有參訪的公司都努力加薪留才，台灣過去30年低薪的窘態，一定會出現大變化。

另外，謝金河表示，力積電員工今年平均可領到20個月的薪水，平均大約在120萬左右，如果核心員工獲配股票，可能從250萬起跳，一般大學畢業的新進人員，大約從四，五萬元開始。竹科目前陷入嚴重的人才爭奪戰，很多理工科系畢業生，一畢業就被台積電大網網走。最近群聯應徵研究所畢業生，起薪6萬元，聯發科立刻加碼從7.5萬元起跳。這是台灣最強勢的產業，加薪浪潮會從這裡引爆。

至於去年表現最好的產業，謝金河說，長榮海運祭出40個月年終獎金，已經讓陽明吃足苦頭，萬海航運會更頭痛，15家金控公司去年大賺5806億，今年的年終獎金一定會讓大家好看，而台塑，中鋼等傳統產業也不會太差，可能會比較感傷的仍是這兩年受到疫情侵襲的內需行業，像雄獅，晶華酒店，錢櫃等肯定很辛苦。不過，他相信疫情終有過去的一天，這些弱勢產業也會跟上。

談到過去的產業狀況，謝金河直言，過去30年台灣的人與錢全流向大陸，製造業沒有投資台灣，加上大陸很長朝低薪，台灣經過30年低薪的壓力，這兩年台商回台投資，工業區土地大家搶，接下來搶人，加薪會是今年的主題，企業要留才必須和員工共享利益。但他也認為，政府在未來這一年必須面臨幾個新挑戰，除了低薪問題，還有通膨帶來高物價，高房價，及電力，人才的問題。

對此有網友在謝金河貼文底下留言，「你被大老闆耍了，還有很多低薪產業，不要只偏愛某些產業」、「台灣正加速扭轉低薪？沒有喔，只出現在少數產業及上市櫃公司」、「加速貧富差距擴大才對」、「不是每個人都在電子業就職」、「高薪普遍存在科技與金融業，其他產業依舊存在大量的人才流失」。