中壢聯邦銀行健行分行群聚案，總計13名行員、1名行員家人染疫，疫情指揮中心昨日晚間再公布新增1名確診者，為一名女高中生，Ct值22.5，因聯邦銀行曾在1月7日到女高中生打工的西堤牛排聚餐、吃尾牙，遭到感染。台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇擔憂，以女高中生Ct值22.5來說，病毒量不算低，現在追一周前的足跡，以Omicron的傳播力來說，可能都不知道傳到哪了，「這波看來變數有點大」。

陳昶宇昨（13）日於個人臉書分析，聯邦銀行吃尾牙的西堤牛排女工讀生也感染，Ct值22.5 病毒量不算低，現在疫調都還在追1月7日聚餐，也就是一周前的足跡，以Omicron超強傳播力來說，可能都不知道傳到哪了，這波疫情變數有點大，更直言「可能還真的擋不太住」。

陳昶宇說，若指揮中心覺得感染Omicron大多是輕症，且台灣疫苗覆蓋率已夠高，未來傾向與病毒共存，應該提早向民眾預告，搞不好那些連一劑疫苗都沒打的民眾，會願意出來打疫苗。

據了解，該名女高中生在西堤牛排僅是工讀生，目前仍在中壢高商就讀，且6天前就有出現相關症狀，但期間仍有照常出勤上班，恐讓傳播再擴大，桃園市府已緊急匡列疫調圍堵。另外，市長鄭文燦也坦言，依據過往經驗，接下來一定會再出現第二、三波感染。