歷經四大公投、台中二選區立委補選、立委林昶佐罷免案三連敗後，國民黨士氣低落。資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫想救自己的話，建議換掉不分區立委，讓台南市議員謝龍介、前副總統吳敦義上位。朱立倫於2015年擔任黨主席時，就曾提出不分區立委2+2模式，先當兩年立委，再為縣市長選舉做準備。前民進黨立委郭正亮則點名，國民黨不分區立委吳怡玎要不要去選高雄市？資深媒體人陳揮文不敢置信反問，「吳怡玎選高雄？」

針對黃暐瀚建議朱立倫換掉不分區立委，郭正亮13日在中天政論節目《正常發揮》節目中點名表示，不分區立委曾銘宗要不要去選嘉義市、廖婉汝要不要去選屏東、翁重鈞要不要去選嘉義縣、吳怡玎要不要選高雄市？

資深媒體人陳揮文不敢置信跳出來反問，「吳怡玎選高雄？」媒體人黃揚明則緩頰說，去選是在累積戰鬥力。

郭正亮指出，依法沒有辦法強迫別人退出不分區立委，也就是說，如果那個人依法可不退，你要怎麼辦？但郭正亮也直言，若硬要不分區立委去（縣市長）選舉，而那人如果說不選，你能怎麼樣？目前為止，明確落實不分區立委兩年任期的就是台聯黨，要簽切結書，也就是辭職書，當時還引起一些爭議；而身為執政黨的民進黨就可以這樣做，因為可拉拔退出不分區立委的人進國營事業就行了。