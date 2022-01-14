今天清晨氣溫再度創下入冬以來新低，南投、彰化、嘉義都只有7度左右，中央氣象局持續發布低溫特報。這波冷空氣以今晨最強，白天陽光露臉後，氣溫迅速回升，日夜溫差相當明顯。西部地區今起恢復晴時多雲，僅東半部、大台北東側有零星降雨。

清晨的冷不是真的那麼冷，有一些「偷吃步」，主要原因就是夜間散熱快，導致空曠地區急速降溫的「輻射冷卻效應」。預報員劉沛滕指出，南投中寮7.0度是平地最低，彰化芬園、嘉義民雄都不到8度；台北市氣象局則是12.8度。

「這一波（輻射冷卻）真的很狂」，劉沛滕表示，從溫度分布圖可看出，新竹以南一直到高雄，好幾百公里的地區都受到輻射冷卻影響，包括嘉義、台南等地，都出現入冬以來低溫紀錄。白天水氣減少，各地恢復晴時多雲，入夜後再轉冷。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今溫差超大，清晨的7、8度到了白天可望回升至20多度，應注意保暖。今各地氣溫：北部10至18度、中部8至22度、南部9至26度、東部11至23度。

根據最新模式模擬，明、後兩天氣溫明顯回升，西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有短暫雨。下周一（17日）起鋒面通過，接著東北季風南下，中部以北又會轉濕冷。