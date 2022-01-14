國民黨台北市議員李明賢。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，黨主席朱立倫的下一步引發關注。台北市單車協會募集一批自行車器材與比賽物資約60萬元，將捐贈台中市大甲國中自行車隊，朱16日將擔任車隊領騎，從台北市內湖碧湖國小出發，這也是藍連三敗後朱首場「復出」。

此活動名為「轉動台北，送愛到台中！」是由熱愛運動的李明賢發起、並由台北市單車協會籌畫募資，欲透過單車進行地方公益活動。前總統馬英九也會以「勇腳馬」之姿加入助陣，車隊將騎到位在鄰近台中第二選區的大甲國中，地點頗有象徵意味。

募集一批自行車器材與比賽物資約60萬元，準備捐贈給台中市大甲國中自行車隊，協助學校培育小選手們為國爭光。車隊一行預定16日上午6點40分從台北市內湖碧湖國小出發，台北將由朱立倫領騎，馬英九預計在新竹加入車隊一路南下，台中市市長盧秀燕因行程無法配合而由副市長陳子敬代表，預計全程165公里。

為何選擇大甲國中作為捐贈對象？李明賢解釋，大甲國中多年來培育許多國家級選手，包括「地瓜弟」郭庭瑋等選手也經常與他一起練車，這次特殊的情誼；加上大甲車隊也曾經透過單車協會反映比賽物資消耗極大，因而決定發起這次「送愛到台中大甲的活動」，結合社會資源讓小選手們不再有後顧之憂，全力衝刺好成績。