央行再度出招，促請銀行訂定內規，落實借款人在期限內動工興建，期限以最長18個月為原則。對此，房地產業內人士指出，規模小的建商將會首當其衝，生存將會更加困難，大型建商資金充沛，影響不大，未來恐怕不容易看到整合好的大型個案的出現。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，央行透過限期開工迫使大家卯起來動工，或許也可以迫使財務沒那麼好的業者降低囤地的能耐。現階段還未看到細則，並不確定是否會一視同仁，並且溯及既往。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年建商購地積極，多次重劃區標售價格屢創新高，購地成本增加間接帶動未來推案價格飆升，央行為了避免建商利用融資囤地養地，則透過金融機構端來緊縮銀根，大型建商資金充沛，影響不大，但規模小的建商首當其衝，短時間購地速度會放緩，購地規模也會縮小。

徐佳馨說，在缺工缺料下，建商真如央行預期的卯起來蓋，的確是有機會造成區域賣壓；需要比較長時間的都更與鄰地整合等類型，在未來會非常辛苦，此外，也不容易看到整合好的大型個案的出現。

至於能否降價，徐佳馨指出，從不動產價格四大構面-土地/營造/稅費/利潤來看，在前三大成本都往上走的狀況下，價格就是鐵板一塊，並不容易下來。