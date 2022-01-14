金管會配合行政院道路交通安全規範，針對嚴重超速、路上蛇行等危險駕駛態樣肇事者，規畫比照先前酒駕機制，將加重強制車險投保義務人保費，加費幅度及相關規範預計第三季完成，最快第四季上路實施。

金管會13日舉行2022年新春記者會，宣布將在誠信根基下推動6大工作重點。其中，針對「促進普惠金融」部分，規畫於第四季就危險駕駛等重大違規肇事者，加重投保義務人的保費額度。

金管會主委黃天牧對此表示，配合行政院道路交通安全政策，金管會經與交通部討論後，決議針對道路交通處罰條例所定義的重大違規肇事，在強制車險上比照酒駕機制祭出保費加費措施。

道路交通管理處罰條第43條定義的4類危險駕駛樣態，包括在道路上蛇行或以其他方式駕車，時速超過規定最高速限60公里，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式逼車，以及行駛中在無突發狀況下任意驟然減速、煞車或在車道中暫停等。

保險局長施瓊華指出，目前對酒駕已有強制車險保費加費機制，未來對上述4種危險駕駛導致的重大違規肇事亦將加費，額度有待公路總局就近5年經驗資料送至保發中心，比對過去損失經驗試算相關費率，相關規範預計第三季完成、最快第四季上路。