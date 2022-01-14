金管會因應減碳成為國際趨勢，宣布將發表「上市櫃公司永續發展路徑圖」，擬按實收資本額分4階段推動上市櫃公司完成碳盤查，首階段以資本額逾百億元及鋼鐵、水泥業打頭陣，自明年起需在年報上揭露碳盤查資訊，目標2027年完成盤查、2029年完成盤查查證。

證期局長張振山表示，為因應氣候變遷衝擊，國際上已積極推動相關政策，為協助企業及早因應訂定減碳目標，溫室氣體盤查成為企業首要工作。金管會規畫分階段推動上市櫃公司進行溫室氣體盤查的資訊揭露時程，預計2月召開公聽會、3月正式發布路徑圖。

據「上市櫃公司永續發展路徑圖」規畫，金管會預計自2023年起，按實收資本額分4階段推動上市櫃公司進行碳盤查，包括溫室氣體直接排放及能源間接排放量，目標在2027年全體上市櫃公司完成碳盤查後，2029年全體上市櫃公司完成碳盤查查證。

金管會首階段對象以資本額逾百億元的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業打頭陣，自2023年起於年報及永續報告書中揭露相關資訊。第二階段為2025年起，延伸至上述公司的合併子公司及資本額50～100億元的上市櫃公司。

而第三階段預計為2026年起，要求上述資本額50～100億元上市櫃公司的合併子公司、及50億元以下的上市櫃公司，於年報及永續報告書中揭露相關資訊。最後則是2027年起，延伸至50億元以下上市櫃公司的合併子公司，並在2029年完成盤查資訊查證。