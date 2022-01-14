金管會證期局表示，核准新光投信申報募集開放式指數股票型「新光台灣全市場半導體精選30 ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元。

「新光台灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金」由合庫擔任基金保管機構，以追蹤「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額，應逾基金淨值的90％。