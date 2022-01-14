《基金》新光台灣全市場半導體精選30 ETF基金 准募 08:012022/01/14 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准新光投信申報募集開放式指數股票型「新光台灣全市場半導體精選30 ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元。 「新光台灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金」由合庫擔任基金保管機構，以追蹤「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額，應逾基金淨值的90％。 #全市場 #半導體 #精選 #ETF #新光 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 ATM領錢竟少1張！苦主只能認賠？過來人曝解答 - 財經 2025後2奈米廝殺不夠看！ 台積電、三星這戰場直球對決 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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